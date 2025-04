Thunder supera desvantagem de 29 pontos após lesão de Morant e abre 3 a 0 nos playoffs da NBA

O Oklahoma City Thunder sustentou seu aproveitamento de 100% nestes playoffs da NBA com uma grande virada na noite desta quinta-feira. Jogando fora de casa, o dono da melhor campanha na temporada regular aproveitou a lesão de Ja Morant e reverteu uma desvantagem de 29 pontos para vencer por 114 a 108 e abrir 3 a 0 na série melhor de sete jogos, na primeira rodada da Conferência Oeste.

Com o resultado, o Thunder fica a apenas uma vitória de "varrer" os Grizzlies e avançar às semifinais do Oeste. Única equipe invicta nestes playoffs, o time de Oklahoma City enfrentará o vencedor do duelo entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, se confirmar o favoritismo sobre os Grizzlies.

Em Memphis, o time da casa chegou a sustentar uma vantagem de 29 pontos no placar antes de sucumbir diante dos visitantes. A virada no placar tem relação direta com a lesão sofrida por Morant, principal jogador do time da casa, nos instantes finais do primeiro tempo. O astro sofreu uma lesão no quadril, no lado esquerdo, e não conseguiu seguir em quadra.

Os anfitriões foram para o intervalo liderando o marcador por 67 a 40. A vantagem foi ligeiramente ampliada no início do terceiro quarto. Até que o Thunder iniciou sua reação. A virada é a segunda maior da história dos playoffs da NBA. Fica atrás apenas da reviravolta dos Clippers sobre o Golden State Warriors, após 31 pontos de desvantagem, em abril de 2019.

A virada dos visitantes foi liderada por Shai Gilgeous-Alexander, com 31 pontos. Jalen Williams contribuiu com 26. Pelos Grizzlies, Scotty Pippen anotou 28 pontos e foi o maior pontuador da equipe da casa, que teve ainda 22 pontos de Jaren Jackson Jr. Morant, mesmo estando em quadra por apenas 15 minutos, registrou 15 pontos e cinco assistências.

Os dois times voltam a se enfrentar no sábado, já com chances de o Thunder encerrar a série, mais uma vez na casa dos Grizzlies.

Em outro confronto do Oeste, os Clippers superaram os Nuggets por 117 a 83, em casa. O resultado fez a equipe californiana abrir 2 a 1 na série. Kawhi Leonard foi o principal nome dos Clippers, com um "double-double" de 21 pontos e 11 rebotes. Do outro lado, Nikola Jokic obteve mais um "triple-double": 23 pontos, 13 rebotes e 13 assistências.

Pela Conferência Leste, o New York Knicks superou o Detroit Pistons por 118 a 116, fora de casa. O time de Nova York lidera o confronto por 2 a 1. Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson foram os destaques, com 31 e 30 pontos, respectivamente. Pelos Pistons, Cade Cunningham e Tim Hardaway Jr. registraram 24 pontos cada.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 116 x 118 New York Knicks Memphis Grizzlies 108 x 114 Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers 117 x 83 Denver Nuggets

