Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Thunder bate os Suns e iguala recorde da NBA de melhor início de temporada

Thunder e Spurs se enfrentam na próxima fase da Copa da NBA

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Thunder e Timberwolves jogarão às 21h30 (X/ @okcthunder)

O Oklahoma City Thunder venceu o Phoenix Suns por 138 a 89 e garantiu vaga nas semifinais da NBA Cup, igualando o recorde de melhor início de temporada da NBA. A franquia alcançou 24 vitórias e uma derrota, marca antes pertencente ao Golden State Warriors de 2015/2016.

Com a vitória, o Thunder enfrentará o San Antonio Spurs na próxima etapa do torneio. Os Spurs também avançaram ao superar o Los Angeles Lakers por 132 a 119 na noite desta quarta-feira. O confronto entre as duas equipes está agendado para o próximo sábado, em Las Vegas.

Destaque no jogo, Shai Gilgeous-Alexander marcou 28 pontos. Chet Holmgren contribuiu com 24 pontos e oito rebotes. A equipe de Oklahoma estabeleceu um recorde da franquia com 16 vitórias consecutivas.

Thunder domina Suns e quebra recordes

O confronto entre Thunder e Suns pela NBA Cup, em 28 de novembro, havia sido apertado, com vitória de Oklahoma City por 123 a 119. Na partida desta quarta, no entanto, os Suns registraram a menor pontuação da temporada e sua derrota mais acachapante na história da franquia, acertando apenas 39,3% dos arremessos.

Dillon Brooks liderou o Phoenix Suns com 16 pontos, mas converteu somente 4 de 16 arremessos. O armador Grayson Allen foi expulso após empurrar Chet Holmgren, em um momento de tensão na partida. Após o ocorrido, o Thunder administrou a vantagem para selar a vitória.

Spurs eliminam Lakers com destaque para Stephon Castle

O San Antonio Spurs venceu o Los Angeles Lakers por 132 a 119 na Crypto.com Arena, garantindo vaga nas semifinais da NBA Cup. O jovem Stephon Castle se destacou com 30 pontos e dez rebotes, ditando o ritmo da partida. DeAaron Fox também contribuiu com 20 pontos.

Pelo lado dos Lakers, Luka Doncic foi o maior pontuador com 35 pontos. LeBron James teve uma boa atuação individual com 19 pontos, 15 rebotes e oito assistências. Apesar de uma reação tardia que reduziu a diferença para oito pontos, o time da Califórnia não conseguiu evitar a derrota e a eliminação em casa.

Confira os resultados e próximos jogos da NBA Cup

Resultados dos jogos desta quarta-feira:

  • Oklahoma City Thunder 138 x 89 Phoenix Suns
  • Los Angeles Lakers 119 x 132 San Antonio Spurs

Jogos desta quinta-feira:

  • Houston Rockets x Los Angeles Clippers
  • Milwaukee Bucks x Boston Celtics
  • New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers
  • Sacramento Kings x Denver Nuggets
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Thunder

Suns

Spurs

Lakers
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG

Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental

13.12.25 16h00

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h33

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda