Thunder bate os Suns e iguala recorde da NBA de melhor início de temporada Thunder e Spurs se enfrentam na próxima fase da Copa da NBA Redação O Liberal com informações da AE 11.12.25 9h07 Thunder e Timberwolves jogarão às 21h30 (X/ @okcthunder) O Oklahoma City Thunder venceu o Phoenix Suns por 138 a 89 e garantiu vaga nas semifinais da NBA Cup, igualando o recorde de melhor início de temporada da NBA. A franquia alcançou 24 vitórias e uma derrota, marca antes pertencente ao Golden State Warriors de 2015/2016. Com a vitória, o Thunder enfrentará o San Antonio Spurs na próxima etapa do torneio. Os Spurs também avançaram ao superar o Los Angeles Lakers por 132 a 119 na noite desta quarta-feira. O confronto entre as duas equipes está agendado para o próximo sábado, em Las Vegas. Destaque no jogo, Shai Gilgeous-Alexander marcou 28 pontos. Chet Holmgren contribuiu com 24 pontos e oito rebotes. A equipe de Oklahoma estabeleceu um recorde da franquia com 16 vitórias consecutivas. Thunder domina Suns e quebra recordes O confronto entre Thunder e Suns pela NBA Cup, em 28 de novembro, havia sido apertado, com vitória de Oklahoma City por 123 a 119. Na partida desta quarta, no entanto, os Suns registraram a menor pontuação da temporada e sua derrota mais acachapante na história da franquia, acertando apenas 39,3% dos arremessos. Dillon Brooks liderou o Phoenix Suns com 16 pontos, mas converteu somente 4 de 16 arremessos. O armador Grayson Allen foi expulso após empurrar Chet Holmgren, em um momento de tensão na partida. Após o ocorrido, o Thunder administrou a vantagem para selar a vitória. Spurs eliminam Lakers com destaque para Stephon Castle O San Antonio Spurs venceu o Los Angeles Lakers por 132 a 119 na Crypto.com Arena, garantindo vaga nas semifinais da NBA Cup. O jovem Stephon Castle se destacou com 30 pontos e dez rebotes, ditando o ritmo da partida. DeAaron Fox também contribuiu com 20 pontos. Pelo lado dos Lakers, Luka Doncic foi o maior pontuador com 35 pontos. LeBron James teve uma boa atuação individual com 19 pontos, 15 rebotes e oito assistências. Apesar de uma reação tardia que reduziu a diferença para oito pontos, o time da Califórnia não conseguiu evitar a derrota e a eliminação em casa. Confira os resultados e próximos jogos da NBA Cup Resultados dos jogos desta quarta-feira: Oklahoma City Thunder 138 x 89 Phoenix Suns Los Angeles Lakers 119 x 132 San Antonio Spurs Jogos desta quinta-feira: Houston Rockets x Los Angeles Clippers Milwaukee Bucks x Boston Celtics New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers Sacramento Kings x Denver Nuggets