Thunder bate Lakers, sela 'varrida' e vai à final do Oeste; Cavaliers empatam série com Pistons Atuais campeões da NBA, OKC aguarda o vencedor do confronto entre Spurs e Wolves Estadão Conteúdo 12.05.26 9h33 Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder) Quatro jogos, quatro vitórias e classificação à final da Conferência Oeste da NBA confirmada por antecedência. Esse foi o cenário que o Oklahoma City Thunder definiu nesta segunda-feira pelos playoffs das semifinais com uma "varrida" ao derrotar o Los Angeles Lakers por 115 a 110, em partida realizada na Crypto.com Arena, casa do rival Apoiado na grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, que emplacou 35 pontos, os atuais campeões da NBA eliminaram a equipe do consagrado LeBeron James e chegam com moral para a próxima etapa. Com um final de quarto com ritmo frenético, Ajay Mitchell foi peça fundamental na construção do placar ao assinalar 10 de seus 28 pontos, minando a tentativa de reação dos Lakers. Pelo lado dos anfitriões, LeBron bem que fez a sua parte. Foi o terceiro maior pontuador da franquia da Califórnia (24) e também brigou muito no garrafão garantindo 12 rebotes. Com a temporada encerrada, o jogador de 41 anos evitou falar sobre o futuro, pediu um tempo para esfriar a cabeça e disse que tudo deve acontecer no tempo certo. "Não sei o que o futuro me reserva. No momento, tenho bastante tempo para refletir. Como disse no ano passado após a derrota para o Minnesota (Timberwolves), vou avaliar a situação com a minha família, conversarei sobre isso e passarei um tempo com eles. Quando chegar a hora, vocês saberão", disse o jogador logo após o confronto. CAVALIERS VENCEM PISTONS E EMPATAM A SÉRIE Apoiado pela força de sua torcida, o Cleveland Cavaliers fez valer o mando de quadra na noite desta segunda-feira, na Rocket Arena, e empatou a série de playoffs das seminais da Conferência Leste em 2 a 2 ao superar o Detroit Pistons pelo placar de 112 a 103. O destaque ficou por conta de Donovan Mitchell. Com um segundo tempo espetacular, ele marcou 39 dos seus 43 pontos na partida (igualando um recorde de playoffs da NBA) e empurrou a equipe para o triunfo. "Foi um grande jogo. Estamos com duas vitórias e duas derrotas. Viemos aqui hoje para vencer e é isso que importa. Agora vamos rumo a Detroit em busca de outro grande resultado", afirmou o jogador. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 20h30, pelo jogo 6 dos playoffs na Little Caesars Arena, casa dos Pistons CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA Cleveland Cavaliers 112 x 103 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 110 x 115 Oklahoma City Thunder ACOMPANHE O DUELO DESTA TERÇA-FEIRA San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Thunder Lakers varrida Cavaliers PiQstons COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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