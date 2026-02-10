Thiago Wild sai na frente, mas sente lesão e abandona jogo no ATP 250 de Buenos Aires Derrotado na última rodada do quali, o brasileiro (197º) entrou na chave principal como lucky-loser e ficou muito perto da primeira vitória no ano Estadão Conteúdo 10.02.26 16h27 Tenista Thiago Seyboth Wild (Instagram @thiagoswild) O brasileiro Thiago Wild está eliminado do ATP de Buenos Aires. Após fazer 1 a 0 contra o chileno Tomas Barrios Vera nesta terça-feira (6/4), na capital argentina, ele esteve muito perto de definir o confronto ao aplicar 5 a 2 em games na segunda parcial. No entanto, depois de permitir a reação do rival (6 a 5), ele decidiu abandonar o duelo por causa de uma lesão. O confronto teve a duração de 2h04. Derrotado na última rodada do quali, o brasileiro (197º) entrou na chave principal como lucky-loser e ficou muito perto da primeira vitória no ano. Ele desperdiçou a chance de definir o duelo em três match-points. Após confirmar a sua permanência no torneio, Tomas Barrios Vera (114º do ranking) terá pela frente o italiano Luciano Darderi (22º), cabeça de chave número 2 da competição. O primeiro set começou com uma quebra para cada lado. A partir daí, a oscilação deu lugar ao jogo mais estudado com os dois tenistas aproveitando bem o seu saque. Mais consistente na troca de golpes, Wild abriu vantagem no sétimo game. Sem conseguir confirmar seu serviço, o competidor chileno viu o paranaense abrir 4 a 3 e administrar a pequena vantagem sem cometer erros, fechando a primeira parcial em 6/4. Na segunda parcial, Thiago Wild deu a impressão de que definiria logo o confronto com um 5 a 2 a seu favor. O chileno, no entanto, respondeu à altura, obteve duas quebras e empatou em 5 a 5. O paranaense, que já havia solicitado atendimento médico, perdeu o game seguinte de zero, continuou sentindo problemas físicos, e se retirou do duelo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Buenos Aires Wild COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão 10.02.26 16h52 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05 FUTEBOL Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão 10.02.26 15h14 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33