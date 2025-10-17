Thiago Silva faz de voleio no último lance e salva o Fluminense diante do Juventude

O Fluminense não fez uma boa exibição ao seu torcedor nesta quinta-feira no Maracanã, mas pôde comemorar os três pontos graças ao zagueiro e capitão Thiago Silva. Em um dos confrontos que encerraram a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez um jogo pobre ofensivamente, porém o zagueiro acertou um belo voleio no último lance para dar a vitória por 1 a 0 sobre o vice-lanterna Juventude.

O detalhe do gol só aconteceu, pois o goleiro Jandrei ficou oito segundos com a bola e deu o escanteio para o Fluminense. Mantendo a bola no campo de ataque, Riquelme cruzou e Thiago Silva usou a criatividade para finalizar ao gol. O lance gerou protestos do lado do Juventude, sobre a aplicação da regra dos oito segundos, se recusando a recomeçar a partida. O juiz Jefferson Ferreira de Moraes optou por encerrar o jogo.

Se a estreia de Zubeldía animou alguns, o time vai demonstrando a mesma deficiência que sofria com Renato Gaúcho. Com ataque em baixa e um meio de campo sem muita criatividade, praticamente não levou perigo ao gol adversário e foi uma presa fácil para a defesa do Juventude, bem aplicada na sua estratégia. Até que surgiu a individualidade do zagueiro.

Com o resultado, o Fluminense segue em sétimo lugar, com 41 pontos, na briga por uma vaga para a pré-Libertadores de 2026. Já o Juventude não vence há seis partidas e segue como penúltimo colocado, com 23 pontos, a oito do Santos, primeiro time fora da zona de descenso.

O Fluminense ficou preso na estratégia do Juventude. Com pouca criatividade, não conseguiu sair da marcação e ficou refém de ligações diretas, quase sempre sem efetividade. Enquanto isso, o time gaúcho explorava bem os contra-ataques e era mais incisivo quando subia ao ataque. Bilu e Taliari levaram perigo ao gol carioca.

Mesmo com mais posse, o time de Zubeldía apresentava um pobre futebol, principalmente ofensivo. Quando passava a linha do meio de campo, não trabalhava mais a bola e ficava refém de jogadas de linhas de fundo. Na reta final, o Juventude teve outra escapada e Fábio salvou em chute de Mandaca, mas não evitou as vaias após o apito final.

O duelo voltou com o mesmo panorama, carecendo de criatividade. Se expondo mais, o Juventude com a entrada de Nenê começou a ter mais qualidade na saída de bola, mas ainda faltava o último passe para concluir à gol. O Fluminense só foi acordar com a entrada de John Kennedy, que colocou uma faísca no ataque, arriscando mais a gol.

A euforia durou pouco. Novamente sucumbiu à marcação do Juventude e ainda contou com a sorte, quando a bola de Giovanny explodiu na trave de Fábio. A reta final, foi de falsa pressão carioca, desorganizado no ataque abusou do jogo aéreo, sem nenhum sucesso para desespero e ira de seus torcedores.

Até que Jandrei abusou da cera e ficou com a bola por oito segundos. Aplicando a regra, o Fluminense aproveitou o escanteio para manter a bola no ataque, até que Riquelme cruzou e Thiago Silva acertou um lindo voleio para dar a vitória ao time carioca, para alívio tricolor.

A dupla volta a campo na segunda-feira. Às 19h, o Juventude recebe o Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Mais tarde, às 19h30, a bola rola no clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 JUVENTUDE

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Martinelli, Hércules e Lima (John Kennedy); Canobbio (Soteldo), Cano (Everaldo) e Serna (Riquelme Felipe). Técnico: Luís Zubeldía.

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Peixoto) e Luis Mandaca (Nenê); Gabriel Taliari (Giovanny), Gilberto (Ênio) e Rafael Bilu (Edison Negueba). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Thiago Silva, aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Freytes, Thiago Silva, Jadson, Jandrei, Gabriel Taliari, Giovanny, Marcos Paulo e Mandaca.

RENDA - R$ 600.676,00.

PÚBLICO - 15.639 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).