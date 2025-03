Thiago Silva é escolhido pelos torcedores do Chelsea para entrar na seleção de 120 anos do clube

O brasileiro Thiago Silva foi escolhido pelos torcedores do Chelsea para integrar o time ideal dos 120 anos do clube, uma homenagem que celebra a história do time fundado em 1905. O zagueiro, atualmente no Fluminense-RJ, foi selecionado após quatro temporadas nos Blues, entre 2020 e 2024, período em que conquistou três títulos e deixou seu nome na história da equipe londrina.

Durante a primeira temporada nos Blues, Thiago foi crucial e ajudou o time a conquistar a Champions League, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. A vitória na Champions League, sobre o Manchester City por 1 a 0, foi um dos momentos mais emblemáticos da carreira do brasileiro no clube inglês.

A seleção histórica do Chelsea, eleita pelos torcedores, inclui apenas jogadores das últimas três décadas, período de maior sucesso do clube. Além de Thiago Silva, nomes como John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba e Eden Hazard compõem o time dos sonhos.

Confira a lista completa

Peter Cech (TCH), César Azpilicueta (ESP), John Terry (ING), Thiago Silva (BRA) e Ashley Cole (ING); Claude Makélélé (FRA), N'golo Kanté (FRA), Frank Lampard (ING) e Eden Hazard (BEL); Gianfranco Zola (ITA) e Didier Drogba (CMA).

O jogador usou as redes sociais para agradecer o carinho dos torcedores do time londrino. "Uma vez um Blue, sempre um Blue", escreveu o jogador em uma publicação no X.

Thiago Silva no X (Imagem/Reprodução)

Thiago Silva deixou o Chelsea em 2024, após uma despedida emocionante no Stamford Bridge. Em sua última partida, contra o Bournemouth, ele foi ovacionado pela torcida e homenageado por seus companheiros.