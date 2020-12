Thiago Silva diz que PSG tentou sua permanência ao final da Champions

Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, revelou como aconteceu sua saída do Paris Saint-Germain em entrevista ao “Canal Football Club”. O brasileiro acredita que houve uma hipocrisia da equipe francesa ao tentar segurá-lo no time após a final da Liga dos Campeões em que foram derrotados para o Bayern de Munique.

> Veja a tabela do Campeonato Inglês- Leonardo me chamou, disse que eu não era parte do projeto do clube e falou que eu poderia ir. Depois da final da Champions, me perguntou se eu havia firmado por um outro time. Eu disse que não, mas que havia dado minha palavra ao Chelsea. Não se pode mudar de opinião assim e creio que fizeram isso porque mostrei minha qualidade. O que me entristece é que estive lá por oito anos e fui julgado pelos últimos três jogos. Tudo o que fiz antes não importava.

Apalavrado com o clube inglês, o brasileiro faz sua primeira temporada na Premier League e é referência no sistema defensivo do time de Frank Lampard para atletas mais jovens. O veterano de 36 anos já atuou em 13 partidas e anotou um gol com a camisa dos Blues. Thiago diz estar feliz e trabalhar em prol do Chelsea.