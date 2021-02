Thiago Silva defende Marcão e ironiza: 'Ah, se fosse um treinador estrangeiro'

Depois da vitória do Fluminense por 3 a 1 contra o Ceará e da conquista da vaga na Libertadores, o zagueiro Thiago Silva exaltou mais uma vez o técnico Marcão. Em postagem no Instagram, o jogador, atualmente no Chelsea, valorizou o trabalho do amigo e rebateu as críticas.

- Engraçado, né?! Ah, se fosse um treinador estrangeiro. Marcão, Seleção! - escreveu o jogador.

Os dois tem uma relação próxima e jogaram juntos em 2006, logo que o defensor chegou às Laranjeiras. Não é a primeira vez que Thiago Silva sai em defesa de Marcão, especialmente quando o treinador é criticado por Celso Barros, ex-presidente da Unimed Rio e vice-presidente afastado no Flu.

O ex-volante assumiu o cargo após a saída de Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Desde o início, o zagueiro fez questão de demonstrar apoio. Marcão, inclusive, faz campanha para que Thiago Silva retorne ao Fluminense.