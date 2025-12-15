Thiago Silva decide deixar o Fluminense após eliminação para o Vasco Zagueiro se despediu do elenco após eliminação para o Vasco e decisão pesa por motivos familiares Riulen Ropan 15.12.25 18h05 Ídolo do clube, Thiago Silva voltou ao Fluminense em meados de 2024 e rapidamente se tornou uma das principais lideranças do elenco. (Imagem: Instagram/ Fluminense) O Fluminense fez uma última tentativa para manter Thiago Silva, mas o zagueiro decidiu que não seguirá no clube em 2026. Após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, neste domingo (14), o jogador se despediu dos companheiros no vestiário e reafirmou internamente a decisão de encerrar sua passagem pelo Tricolor. Mesmo com um novo contato da diretoria após o jogo, Thiago Silva manteve a posição. Nos bastidores, o sentimento já era de pessimismo quanto à permanência do atleta, que vinha sinalizando a possibilidade de saída desde outubro. Família pesou na decisão do zagueiro Inicialmente, Thiago Silva chegou a declarar publicamente que avaliava a aposentadoria ao fim do contrato, previsto para junho de 2026. No entanto, a distância da família passou a ser determinante na decisão. Os filhos do jogador seguem vivendo em Londres, onde atuam nas categorias de base do Chelsea, o que tornou a rotina no Brasil mais difícil. VEJA MAIS Thiago Silva faz de voleio no último lance e salva o Fluminense diante do Juventude Thiago Silva sofre lesão na coxa e desfalca o Fluminense por quatro semanas Thiago Silva exalta garra do Fluminense no Mundial e pede foco: 'Melhores mais uma vez' Por conta dessa situação, Fluminense e atleta já mantinham um acordo informal que previa a possibilidade de encerramento antecipado do vínculo nos últimos meses do contrato. Tentativas de permanência não surtiram efeito Na tentativa de reverter o cenário, o clube utilizou como argumentos a fase de grupos da Conmebol Libertadores e a proximidade da Copa do Mundo de 2026, apontando a importância de Thiago Silva no elenco. Ainda assim, o ambiente passou a ser tratado como de despedida. Futuro indefinido: Europa ou aposentadoria O destino de Thiago Silva após deixar o Fluminense ainda é incerto. A imprensa italiana chegou a relacionar o zagueiro a um possível retorno ao Milan, clube onde teve passagem marcante. A aposentadoria também não está descartada, embora o jogador tenha afirmado recentemente, em entrevista à France Football, o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Passagem marcante e despedida dolorosa Ídolo do clube, Thiago Silva voltou ao Fluminense em meados de 2024 e rapidamente se tornou uma das principais lideranças do elenco. Campeão da Champions League pelo Chelsea e com passagens históricas por Milan e PSG, o zagueiro foi peça fundamental na temporada. Na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, foi um dos destaques do segundo jogo e converteu o pênalti que cobrou na disputa decisiva. A eliminação, no entanto, encerrou o sonho do defensor de conquistar mais um título com o clube que o revelou. (Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com) 