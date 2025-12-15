Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Thiago Silva decide deixar o Fluminense após eliminação para o Vasco

Zagueiro se despediu do elenco após eliminação para o Vasco e decisão pesa por motivos familiares

Riulen Ropan
fonte

Ídolo do clube, Thiago Silva voltou ao Fluminense em meados de 2024 e rapidamente se tornou uma das principais lideranças do elenco. (Imagem: Instagram/ Fluminense)

O Fluminense fez uma última tentativa para manter Thiago Silva, mas o zagueiro decidiu que não seguirá no clube em 2026. Após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, neste domingo (14), o jogador se despediu dos companheiros no vestiário e reafirmou internamente a decisão de encerrar sua passagem pelo Tricolor.

Mesmo com um novo contato da diretoria após o jogo, Thiago Silva manteve a posição. Nos bastidores, o sentimento já era de pessimismo quanto à permanência do atleta, que vinha sinalizando a possibilidade de saída desde outubro.

Família pesou na decisão do zagueiro

Inicialmente, Thiago Silva chegou a declarar publicamente que avaliava a aposentadoria ao fim do contrato, previsto para junho de 2026. No entanto, a distância da família passou a ser determinante na decisão. Os filhos do jogador seguem vivendo em Londres, onde atuam nas categorias de base do Chelsea, o que tornou a rotina no Brasil mais difícil.

VEJA MAIS

image Thiago Silva faz de voleio no último lance e salva o Fluminense diante do Juventude

image Thiago Silva sofre lesão na coxa e desfalca o Fluminense por quatro semanas

image Thiago Silva exalta garra do Fluminense no Mundial e pede foco: 'Melhores mais uma vez'

Por conta dessa situação, Fluminense e atleta já mantinham um acordo informal que previa a possibilidade de encerramento antecipado do vínculo nos últimos meses do contrato.

Tentativas de permanência não surtiram efeito

Na tentativa de reverter o cenário, o clube utilizou como argumentos a fase de grupos da Conmebol Libertadores e a proximidade da Copa do Mundo de 2026, apontando a importância de Thiago Silva no elenco. Ainda assim, o ambiente passou a ser tratado como de despedida.

Futuro indefinido: Europa ou aposentadoria

O destino de Thiago Silva após deixar o Fluminense ainda é incerto. A imprensa italiana chegou a relacionar o zagueiro a um possível retorno ao Milan, clube onde teve passagem marcante. A aposentadoria também não está descartada, embora o jogador tenha afirmado recentemente, em entrevista à France Football, o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026.

Passagem marcante e despedida dolorosa

Ídolo do clube, Thiago Silva voltou ao Fluminense em meados de 2024 e rapidamente se tornou uma das principais lideranças do elenco. Campeão da Champions League pelo Chelsea e com passagens históricas por Milan e PSG, o zagueiro foi peça fundamental na temporada.

Na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, foi um dos destaques do segundo jogo e converteu o pênalti que cobrou na disputa decisiva. A eliminação, no entanto, encerrou o sonho do defensor de conquistar mais um título com o clube que o revelou.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Thiago Silva

fluminense
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer

Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP)

15.12.25 14h18

FUTEBOL

Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas

Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase

15.12.25 10h10

FUTEBOL

Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo

Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação

14.12.25 7h30

Futebol

Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços

Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal.

14.12.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

16.12.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda