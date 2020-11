Thiago Maia e Gabriel Barbosa iniciam tratamento no CT do Flamengo

Sem dar maiores detalhes sobre as condições de Thiago Maia e Gabriel Barbosa, o Flamengo confirmou as más notícias que já se esperavam deste a noite de sábado. A dupla se apresentou no Ninho do Urubu neste domingo, e, após avaliação do departamento médico, iniciou os respectivos tratamentos. Assim, os dois seguem como dúvidas para o jogo de quarta-feira, contra o São Paulo no Morumbi, que vale uma vaga na semifinal na Copa do Brasil.

Conforme informado pelo clube logo após o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, neste sábado no Maracanã, Gabriel Barbosa sentiu dores na coxa direita, enquanto Thiago Maia sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Os dois foram substituídos na segunda etapa da partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão.