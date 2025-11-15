Thiago Maia, do Inter, recebe título de cidadão de Porto Alegre por atuação nas enchentes Estadão Conteúdo 15.11.25 12h03 Thiago Maia foi homenageado pela Câmara Municipal de Porto Alegre na noite desta sexta-feira. O volante do Inter recebeu o título honorífico de cidadão porto-alegrense em reconhecimento ao trabalho realizado durante as enchentes de maio de 2024, quando atuou de forma ativa nos resgates de moradores ilhados. Durante a cerimônia, o jogador destacou o peso simbólico da honraria e afirmou que divide o reconhecimento com voluntários que também atuaram na tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul. "Muito feliz pela honra de ser um porto-alegrense. Para mim é motivo de muito orgulho. Jamais imaginava uma honra como essa. Estou representando todos os civis e voluntários, porque isso não é só meu, é de todos que ajudaram, tanto daqui quanto de fora", disse o volante. "Sintam-se representados. Foi um momento muito difícil para todo mundo e espero que isso não aconteça nunca mais. Tenham aqui um cara que possam contar para tudo, de coração bom", completou o atleta de 28 anos, nascido em Boa Vista, Roraima. A atuação de Thiago Maia ganhou destaque nacional à época. O jogador participou de resgates, ajudou na retirada de pessoas e animais e chegou a aparecer em vídeos caminhando entre casas alagadas, escalando muros e ajudando equipes e moradores. Esta não é a primeira homenagem recebida pelo atleta. Em dezembro do ano passado, o ele foi reconhecido pela Fifa com o prêmio Fair Play, no evento The Best, pelo engajamento nas ações de apoio durante a crise climática no Estado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Thiago Maia enchentes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00