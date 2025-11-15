Thiago Maia, do Inter, recebe título de cidadão de Porto Alegre por atuação nas enchentes

Thiago Maia foi homenageado pela Câmara Municipal de Porto Alegre na noite desta sexta-feira. O volante do Inter recebeu o título honorífico de cidadão porto-alegrense em reconhecimento ao trabalho realizado durante as enchentes de maio de 2024, quando atuou de forma ativa nos resgates de moradores ilhados.

Durante a cerimônia, o jogador destacou o peso simbólico da honraria e afirmou que divide o reconhecimento com voluntários que também atuaram na tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul.

"Muito feliz pela honra de ser um porto-alegrense. Para mim é motivo de muito orgulho. Jamais imaginava uma honra como essa. Estou representando todos os civis e voluntários, porque isso não é só meu, é de todos que ajudaram, tanto daqui quanto de fora", disse o volante.

"Sintam-se representados. Foi um momento muito difícil para todo mundo e espero que isso não aconteça nunca mais. Tenham aqui um cara que possam contar para tudo, de coração bom", completou o atleta de 28 anos, nascido em Boa Vista, Roraima.

A atuação de Thiago Maia ganhou destaque nacional à época. O jogador participou de resgates, ajudou na retirada de pessoas e animais e chegou a aparecer em vídeos caminhando entre casas alagadas, escalando muros e ajudando equipes e moradores.

Esta não é a primeira homenagem recebida pelo atleta. Em dezembro do ano passado, o ele foi reconhecido pela Fifa com o prêmio Fair Play, no evento The Best, pelo engajamento nas ações de apoio durante a crise climática no Estado.