Thiago Galhardo ainda não marcou gol no Campeonato Brasileiro 2021

Na campanha que culminou com o vice-campeonato do Inter na temporada passada, Thiago Galhardo foi um dos principais nomes do time e marcou 17 gols.

Agora, nesta edição do Campeonato Brasileiro, o camisa 17 vive uma situação bem diferente e atravessa uma longa seca de gols.

Até o momento, o atleta participou de cinco dos sete jogos que o Inter fez na competição e não balançou a rede. A próxima oportunidade será nesta quarta-feira, quando o Colorado recebe o Palmeiras, no Beira-Rio.