Tévez revela planos de ser técnico de sucesso na Europa: 'Assim como fiz como jogador' Ganhar um pouco de rodagem será vital para sua meta futura, destaca Tévez, que defendeu o Corinthians no Brasil e o Boca Juniors em seu país Estadão Conteúdo 30.04.26 17h28 Tévez (Instagram @socceraid) Carlos Tévez vem se destacando nos primeiros passos como treinador por clubes da Argentina. E não esconde que seu sonho é dirigir equipes da Europa, onde se destacou com as camisas do Manchester United, Aston Villa, City e Juventus e espera repetir o sucesso como comandante. O objetivo seria para médio prazo. "Gostaria de seguir a carreira como treinador na Europa, assim como fiz enquanto jogador. Por isso, é ótimo que o Talleres esteja me oferecendo uma renovação de contrato, isso significa que estamos no caminho certo", disse Tévez, em entrevista ao TyC Sports. Ganhar um pouco de rodagem será vital para sua meta futura, destaca Tévez, que defendeu o Corinthians no Brasil e o Boca Juniors em seu país. A avaliação é de que o futebol argentino é mais agressivo que o europeu, o que ajudaria. "(Na Argetnina) Os times começam a propor e saem para jogar um pouco mais, é importante destacar isso", disse. "Na Europa, você vê muitos jogos com marcação individual. Se eu fizer isso contra o Unión agora, vão dizer que estou louco e não me deixarão entrar em Córdoba", comparou. "Agora, se eu estiver em Munique jogando a semifinal da Liga dos Campeões e sugerir isso, pode dar certo e dirão que o Tévez é um craque. Mas também pode dar muito errado, posso perder de 5 a 4, mas terei uma revanche. E se me derem uma surra, me pagam 10 milhões e eu posso voltar para casa", explicou, garantindo que teria um futuro financeiro garantido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Tevez Europa técnico planos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01