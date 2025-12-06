Capa Jornal Amazônia
Tenistas dominam ranking de mulheres mais bem pagas do esporte; Gauff soma R$ 165,5 milhões

As mulheres mais bem pagas atuam em modalidades individuais e são predominantemente jovens - sete das 15 têm menos de 25 anos

Estadão Conteúdo
Gaspar Nóbrega/COB ()

O tênis continua sendo o único esporte profissional no qual a remuneração das mulheres se aproxima da dos homens. Por isso, não é de se estranhar que nada menos do que 10 das 15 esportistas que mais receberam em 2025, entre salários, prêmios e patrocínios, são praticantes da modalidade.

De acordo com o ranking divulgado nesta semana pela Sportico, plataforma especializada em análises e negócios esportivos, a americana Coco Gauff, de apenas 21 anos e terceira colocada no ranking da WTA, encabeça a lista pelo terceiro ano, com um rendimento de US$ 31 milhões neste ano, o equivalente a R$ 165,5 milhões, seguido de perto pela número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka, com US$ 30 milhões (R$ 160,1 milhões).

A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, aparece logo atrás. Zheng Qinwen, Madison Keys, Elena Rybakina, Naomi Osaka, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Venus Williams completam a lista das tenistas que dominam os rendimentos entre as mulheres, todas com rendimento superior a US$ 10 milhões em 2025.

A esquiadora Eileen Gu é a atleta fora do circuito da WTA mais bem colocada, em quarto lugar, com R$ 122,8 milhões, quase sua totalidade em patrocínios. A jogadora de basquete Caitlin Clark, estrela da WNBA, as golfistas Nelly Korda e Jeeno Thitikul e a ginasta Simone Biles também estão entre as 15 atletas que mais faturaram no ano.

As mulheres mais bem pagas atuam em modalidades individuais e são predominantemente jovens - sete das 15 têm menos de 25 anos. Em relação aos homens mais bem pagos, em cuja lista predominam os altos salários nos esportes coletivos, apenas o atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, tinha menos de 25 anos no ranking do ano passado.

Confira a lista das atletas mais bem pagas em 2025:

1ª Coco Gauff - tênis - R$ 165,5 milhões 2ª Aryna Sabalenka - tênis - R$ 160,1 milhões 3ª Iga Swiatek - tênis - R$ 123,3 milhões 4ª Eileen Gu - esqui - R$ 122,8 milhões 5ª Zheng Qinwen - tênis - R$ 110 milhões 6ª Caitlin Clark - basquete - R$ 85,9 milhões 7ª Nelly Korda - golfe - R$ 73,6 milhões 8ª Madison Keys - tênis - R$ 71,5 milhões 9ª Elena Rybakina - tênis - R$ 67,2 milhões 10ª Naomi Osaka - tênis - R$ 66,7 milhões 11ª Simone Biles - ginástica artística - R$ 58,7 milhões 12ª Amanda Anisimova - tênis - R$ 57,6 milhões 13ª Jessica Pegula - tênis - R$ 56 milhões 14ª Venus Williams - tênis - R$ 54,4 milhões 15ª Jeeno Thitikul - golfe - R$ 53,9 milhões

tênis

Coco Gauff

Aryna Sabalenka

Iga Swiatek
