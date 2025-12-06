Tenistas dominam ranking de mulheres mais bem pagas do esporte; Gauff soma R$ 165,5 milhões As mulheres mais bem pagas atuam em modalidades individuais e são predominantemente jovens - sete das 15 têm menos de 25 anos Estadão Conteúdo 06.12.25 11h27 Gaspar Nóbrega/COB () O tênis continua sendo o único esporte profissional no qual a remuneração das mulheres se aproxima da dos homens. Por isso, não é de se estranhar que nada menos do que 10 das 15 esportistas que mais receberam em 2025, entre salários, prêmios e patrocínios, são praticantes da modalidade. De acordo com o ranking divulgado nesta semana pela Sportico, plataforma especializada em análises e negócios esportivos, a americana Coco Gauff, de apenas 21 anos e terceira colocada no ranking da WTA, encabeça a lista pelo terceiro ano, com um rendimento de US$ 31 milhões neste ano, o equivalente a R$ 165,5 milhões, seguido de perto pela número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka, com US$ 30 milhões (R$ 160,1 milhões). A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, aparece logo atrás. Zheng Qinwen, Madison Keys, Elena Rybakina, Naomi Osaka, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Venus Williams completam a lista das tenistas que dominam os rendimentos entre as mulheres, todas com rendimento superior a US$ 10 milhões em 2025. A esquiadora Eileen Gu é a atleta fora do circuito da WTA mais bem colocada, em quarto lugar, com R$ 122,8 milhões, quase sua totalidade em patrocínios. A jogadora de basquete Caitlin Clark, estrela da WNBA, as golfistas Nelly Korda e Jeeno Thitikul e a ginasta Simone Biles também estão entre as 15 atletas que mais faturaram no ano. As mulheres mais bem pagas atuam em modalidades individuais e são predominantemente jovens - sete das 15 têm menos de 25 anos. Em relação aos homens mais bem pagos, em cuja lista predominam os altos salários nos esportes coletivos, apenas o atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, tinha menos de 25 anos no ranking do ano passado. Confira a lista das atletas mais bem pagas em 2025: 1ª Coco Gauff - tênis - R$ 165,5 milhões 2ª Aryna Sabalenka - tênis - R$ 160,1 milhões 3ª Iga Swiatek - tênis - R$ 123,3 milhões 4ª Eileen Gu - esqui - R$ 122,8 milhões 5ª Zheng Qinwen - tênis - R$ 110 milhões 6ª Caitlin Clark - basquete - R$ 85,9 milhões 7ª Nelly Korda - golfe - R$ 73,6 milhões 8ª Madison Keys - tênis - R$ 71,5 milhões 9ª Elena Rybakina - tênis - R$ 67,2 milhões 10ª Naomi Osaka - tênis - R$ 66,7 milhões 11ª Simone Biles - ginástica artística - R$ 58,7 milhões 12ª Amanda Anisimova - tênis - R$ 57,6 milhões 13ª Jessica Pegula - tênis - R$ 56 milhões 14ª Venus Williams - tênis - R$ 54,4 milhões 15ª Jeeno Thitikul - golfe - R$ 53,9 milhões Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Coco Gauff Aryna Sabalenka Iga Swiatek COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48