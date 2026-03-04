Tenista Aryna Sabalenka anuncia noivado com empresário brasileiro Estadão Conteúdo 04.03.26 13h13 A tenista número 1 do ranking mundial, Aryna Sabalenka, anunciou que está noiva do empresário brasileiro Georgios Frangulis. O casal mantém relacionamento há cerca de dois anos. O pedido foi compartilhado pela própria atleta nas redes sociais. Ao publicar o momento especial, ela escreveu uma mensagem celebrando a união e projetando o futuro ao lado do empresário: "Você e eu, para sempre", além de um emoji de anel e um emoji de coração. A notícia rapidamente recebeu felicitações de outros tenistas, incluindo Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Amanda Anisimova, uma possível adversária de Sabalenka nas quartas de final do próximo Aberto de Indian Wells. No início da temporada, a bielorrussa já havia feito uma brincadeira pública envolvendo o namorado. Durante a cerimônia do título do WTA de Brisbane, em janeiro, ela agradeceu a Frangulis pelo apoio e, em tom descontraído, disse que esperava em breve poder chamá-lo "de outra forma", dando indícios de que aguardava o pedido. QUEM É GEORGIOS FRANGULIS? Frangulis é fundador da OakBerry, rede internacional especializada em açaí, e também integra o grupo proprietário do Le Mans, clube de futebol da França. Além da atuação empresarial, ele já teve experiências no automobilismo, incluindo participações na categoria Porsche GT3. Noiva, Sabalenka volta ao circuito nesta semana para a disputa do Indian Wells Open, nos Estados Unidos. O torneio marca sua primeira participação desde a campanha no Australian Open, onde acabou eliminada antes de conquistar o título. A competição na Califórnia é uma das mais prestigiadas do calendário fora dos Grand Slams e reúne as principais jogadoras do circuito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Sabalenka noivado empresário brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28