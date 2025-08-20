Técnicos de futebol italianos pedem suspensão de Israel à Fifa devido à guerra em Gaza Estadão Conteúdo 20.08.25 12h48 A Associação Italiana de Técnicos de Futebol (AIAC) está organizando um movimento pela suspensão de Israel dos torneios internacionais devido à guerra em Gaza. Antes dos jogos da Itália contra a seleção israelense pelas eliminatórias da Copa do Mundo, nos próximos dois meses, a entidade afirmou que "Israel precisa parar. O futebol também precisa agir". A Associação escreveu uma carta formal à Federação Italiana de Futebol, a ser encaminhada aos órgãos dirigentes do futebol europeu e mundial, solicitando a suspensão de Israel. "O Conselho Diretor da AIAC acredita unanimemente que, dados os massacres diários, que também resultaram em centenas de mortes entre dirigentes, técnicos e atletas... é legítimo, necessário, na verdade um dever, colocar no centro das negociações da federação o pedido, a ser submetido à Uefa e à Fifa, de exclusão temporária de Israel das competições esportivas", diz texto da carta, que ainda complementa a mensagem pedindo uma reflexão. "Porque a dor do passado não pode obscurecer a consciência e a humanidade de ninguém." A Itália enfrentará os israelenses em campo neutro em Debrecen, na Hungria, no dia 8 de setembro, antes de sediar a partida de volta em Údine, no dia 14 de outubro. "Poderíamos nos concentrar em atuar, ignorando o jogo. Mas acreditamos que isso não está certo", disse o vice-presidente do AIAC, Giancarlo Camolese. A Azzurra também enfrentou Israel em Údine em outubro passado, em um compromisso válido pela Liga das Nações, que contou com protestos antes e durante o jogo e medidas de segurança intensas, incluindo atiradores de elite no teto do estádio. Desde então, a situação continuou a se deteriorar, com o número de mortos palestinos na guerra ultrapassando 62 mil mortes. "O mundo está em chamas. Muitas pessoas como os palestinos estão sofrendo", disse o vice-presidente do AIAC, Francesco Perondi. "A indiferença é inaceitável." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol técnicos italianos suspensão Fifa Israel guerra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 Será? Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local 20.08.25 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 REFORÇOS Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 19.08.25 21h25 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13