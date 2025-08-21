LDU ganha, elimina o atual campeão Botafogo e encara o São Paulo nas quartas da Libertadores Estadão Conteúdo 21.08.25 21h08 O sonho do bicampeonato da Copa Libertadores acabou para o Botafogo. Na noite desta quinta-feira, o time carioca foi até o estádio Rodrigo Paz Delgado para encarar a LDU, pelo segundo e decisivo duelo das oitavas de final, e acabou derrotado por 2 a 0, sendo eliminado do torneio. O time de Quito será o rival do São Paulo nas quartas. Após vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o time carioca precisava apenas de um empate para seguir vivo na competição continental, mas foi dominado pelo adversário e deu adeus ao sonho do título. Com o resultado, a LDU chegou a uma invencibilidade de 27 jogos jogando em casa e agora se prepara para encarar o São Paulo nas quartas de final, com a decisão da vaga sendo disputada na capital paulista. A primeira etapa da decisão foi dominada pelo time da casa. Em cima desde o apito inicial, a LDU conseguiu abrir o placar logo aos seis minutos de jogo, quando Caicedo cruzou, Medina não dominou e a bola sobrou para Alzugaray, que fez o pivô para Villamíl dominar e mandar para o fundo do gol. O Botafogo seguiu sem criatividade e sem conseguir criar boas chances, quase sofrendo o segundo gol com Cornejo, que em mais uma falha defensiva, mandou por cima do gol. A melhor chance carioca surgiu aos 24, quando Savarino recebeu de Danilo, mas cara a cara com o gol, mandou para fora e a LDU foi para o intervalo em vantagem. Na volta para o segundo tempo, o time equatoriano seguiu pressionando, e após ver Danilo salvar um cruzamento providencial na área aos três minutos, aos 12, Adé chutou em uma sobra de um escanteio inexistente e a bola bateu no braço de Marlon Freitas, fazendo o árbitro assinalar pênalti. Alzugaray foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando a LDU à frente no agregado. Mesmo com a vantagem no placar, os equatorianos seguiram ao ataque e quase ampliaram aos 20, quando em novo erro na saída do Botafogo, Villamíl invadiu a área, mas mandou por cima. O cenário mudou aos 37, quando Mina deu carrinho em Jeffinho e, após análise do VAR, foi expulso. Com vantagem numérica, o Botafogo cresceu em produção, mas parou em uma defesa muito bem postada do time da casa, que não deu chances ao time carioca e garantiu a classificação. Voltando agora suas atenções para o Brasileirão, o Botafogo se prepara para voltar a campo neste domingo, quando a partir das 18h30 encara o Juventude, no Alfredo Jaconi. No mesmo dia, às 15h, a LDU vai até o estádio Olimpico Atahualpa para encarar o El Nacional, pelo Campeonato Equatoriano. FICHA TÉCNICA LDU 2 X 0 BOTAFOGO LDU - Gonzalo Valle; Ricardo Adé, Richard Mina e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo, Villamíl e Bryan Ramírez (Allala); Alzugaray (Erique) e Medina (Cabeza). Técnico: Tiago Nunes. BOTAFOGO - John; Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Arthur Cabral), Allan (Newton) e Savarino (Joaquín Correa); Artur (Montoro) e Matheus Martins (Jeffinho). Técnico: Davide Ancelotti. GOLS - Villamíl, aos seis minutos do primeiro tempo; Alzugaray, aos 14 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Cornejo (LDU) e Danilo, Marlon Freitas e Alexander Barboza (Botafogo). CARTÃO VERMELHO - Richard Mina (LDU). ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU). 