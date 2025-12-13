Técnico do Pyramids muda estilo do time e prevê duelo difícil com o Flamengo: 'Maior do Brasil' Estadão Conteúdo 13.12.25 10h02 Depois de vencer dois jogos na Copa Intercontinental, o Pyramids terá pela frente o Flamengo, neste sábado, às 14h (horário de Brasília), em Al Rayyan, no Catar. E, para alcançar a decisão da competição, diante do Paris Saint-Germain, o técnico da equipe egípcia, Krunoslav Jurcic, espera encontrar muitas dificuldades diante de um time que ele considera "o maior do Brasil". "Assistimos ao jogo entre Flamengo e Cruz Azul e, como acompanho o futebol mundial, conheço bastante o clube, que talvez seja um dos maiores, se não o maior time do Brasil, com muitos jogadores de altíssima qualidade", comentou ao site da Fifa o treinador de 56 anos, que integrou a seleção da Croácia que terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 1998. "Eles mostraram que podem mudar o jogo e têm muitas opções no banco de reservas, então espero um jogo muito difícil", afirmou Jurcic na véspera da semifinal da Copa Intercontinental - também chamada de Copa Challenger. "Nós os respeitamos, mas também sei a qualidade da minha equipe", acrescentou. A confiança do treinador se baseia nos bons resultados que vem acumulando desde que assumiu o comando do Pyramids no ano passado. Além da Liga dos Campeões da África, torneio continental que credenciou a equipe à disputa do Intercontinental, o clube egípcio conquistou a Copa do Egito, a Supercopa da África e, com os triunfos sobre o neozelandês Auckland City e o saudita Al-Ahli, a Copa África-Ásia-Pacífico. "Quando cheguei ao Pyramids, eles não haviam conquistado nenhum título importante em sete temporadas e agora ganhamos quatro troféus e transformamos o clube da noite para o dia. Estou muito orgulhoso de fazer parte de uma competição de elite com os maiores clubes do mundo", disse o técnico, que pretende mudar o estilo de jogo da equipe para tentar avançar no torneio. "É muito difícil porque o Campeonato Egípcio é duro, com muito futebol defensivo, e nós atacamos em cerca de 80% das partidas. Agora viemos para o Catar para jogar a Copa Intercontinental com adversários mais fortes, contra os maiores clubes do mundo, e temos de mudar a estratégia. Talvez joguemos 30% na fase ofensiva e 70% na fase defensiva. Mas temos trabalhado duro para nos adaptar", analisou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Intercontinental Pyramids Flamengo Krunoslav Jurcic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26