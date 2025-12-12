Técnico diz conhecer pouco do Flamengo, mas vê duelo como o maior da história do Pyramids Estadão Conteúdo 12.12.25 11h43 O jogo entre Flamengo e Pyramids ainda nem começou, mas fora de campo, a atmosfera que envolve esse confronto, que vale vaga para a final da Copa Intercontinental, já vem esquentando o noticiário. Nesta sexta-feira, o técnico Krunoslav Jurcic admitiu conhecer pouco do time comandado pelo técnico Filipe Luís, mas classificou a partida deste sábado, marcada para começar às 14h (horário de Brasília), como a mais importante da história do clube egípcio. "Sei muito de futebol brasileiro, mas vi poucos jogos do Flamengo. Acho que assisti às ultimas quatro partidas. É um time que tem grandes nomes. Talvez não tenhamos jogadores tão experientes, mas tenho respeito pelo Flamengo", afirmou o técnico croata. Jurcic disse na coletiva que o Paris Saint-Germain (equipe que aguarda o vencedor desta semifinal para decidir o título) não está no pensamento de sua comissão técnica. Por enquanto, todas as atenções estão voltadas para o Flamengo. Segundo ele, o favoritismo está todo do lado da equipe carioca. "Este seja talvez o jogo mais importante da história do clube. Estamos falando do Flamengo. Nós queremos ir para a final, mas a maior pressão é do Flamengo, não do Pyramids. Temos muito respeito, mas vamos em busca de nossas metas, nossos objetivos, nossas ideias. Vamos dar o máximo dentro de campo." Autor dos dois gols sobre o Cruz Azul e principal nome do time carioca na temporada, Arrascaeta chamou a atenção do treinador croata. "Para mim, a grande surpresa é o número 10. Um jogador que pode mudar o jogo com um passe. Vamos tentar marcar o Arrascaeta da melhor maneira possível", comentou. Para chegar nestas semifinais, o time do Egito venceu o Auckland City, da Nova Zelândia pela primeira fase do torneio. Depois, o conjunto africano superou o Al-Ahli e se credenciou para enfrentar o Flamengo nesta semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Intercontinental Pyramids Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26