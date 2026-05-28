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Tati Weston-Webb compete pela 1ª vez após virar mãe: 'Mudei minha forma de enxergar o esporte'

Tati anunciou a pausa em março de 2025, após detectar sinais indicativos de um desgaste emocional e físico que poderiam progredir para um diagnóstico de "burnout"

Estadão Conteúdo
fonte

Tati Weston-Webb (Instagram @tatiwest)

Tatiana Weston-Webb voltará a competir na WSL, o circuito mundial de surfe. Depois de uma pausa para cuidar da saúde mental, período durante o qual engravidou e deu à luz à filha Bia, a surfista de 30 anos vai disputar a etapa de Saquarema, no Rio, entre os dias 19 e 27 de junho. Ela recebeu convite e entra como wild card.

Tati anunciou a pausa em março de 2025, após detectar sinais indicativos de um desgaste emocional e físico que poderiam progredir para um diagnóstico de "burnout". Em junho, saiu um pouco do período de descanso e participou da etapa carioca, também como convidada, já grávida.

"Voltar ao tour em Saquarema vai ter um significado ainda mais especial porque da última vez que estive lá, a Bia estava na minha barriga, e agora ela já estará comigo, sentindo mais de perto toda a vibração e a energia da torcida brasileira. Poder retornar ao circuito no VIVO Rio Pro, sentindo a energia de todo mundo que torce por mim, é algo que realmente mexe muito comigo", afirmou.

Ser mãe mudou a forma que a surfista se relaciona com o esporte. Ela se diz mais forte emocionalmente e preparada para os novos desafios quando voltar de forma definitiva para o circuito.

"A maternidade mudou tudo na minha vida, inclusive minha forma de enxergar o esporte. Hoje eu entro na água com uma mentalidade diferente, mais madura. Bia me trouxe uma força que eu ainda não conhecia em mim. Acho que aprendi a respeitar mais os meus processos, a ouvir meu corpo e também a competir de uma maneira mais leve, sem perder a intensidade e a vontade de vencer", destacou.

O presidente da WSL América Latina, Ivan Martinho, celebrou a presença da surfista no evento e destacou a importância de seu retorno para o público brasileiro. "A Tati possui uma conexão muito forte com o público brasileiro e com Saquarema. É uma atleta extremamente importante para o surfe mundial e temos certeza de que será um momento marcante tanto para ela quanto para os fãs que acompanham o evento", afirmou.

Sem Tati nas outras etapas do Calendário, o Brasil vem sendo muito bem representando por Luan Silva no ranking feminino da WSL. Ela chegou a ser primeira colocada e, atualmente ocupa a vice-liderança, atrás apenas da havaiana Gabriela Bryan.

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