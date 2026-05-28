Tati Weston-Webb compete pela 1ª vez após virar mãe: 'Mudei minha forma de enxergar o esporte' Tati anunciou a pausa em março de 2025, após detectar sinais indicativos de um desgaste emocional e físico que poderiam progredir para um diagnóstico de "burnout" Estadão Conteúdo 28.05.26 15h52 Tati Weston-Webb (Instagram @tatiwest) Tatiana Weston-Webb voltará a competir na WSL, o circuito mundial de surfe. Depois de uma pausa para cuidar da saúde mental, período durante o qual engravidou e deu à luz à filha Bia, a surfista de 30 anos vai disputar a etapa de Saquarema, no Rio, entre os dias 19 e 27 de junho. Ela recebeu convite e entra como wild card. Tati anunciou a pausa em março de 2025, após detectar sinais indicativos de um desgaste emocional e físico que poderiam progredir para um diagnóstico de "burnout". Em junho, saiu um pouco do período de descanso e participou da etapa carioca, também como convidada, já grávida. "Voltar ao tour em Saquarema vai ter um significado ainda mais especial porque da última vez que estive lá, a Bia estava na minha barriga, e agora ela já estará comigo, sentindo mais de perto toda a vibração e a energia da torcida brasileira. Poder retornar ao circuito no VIVO Rio Pro, sentindo a energia de todo mundo que torce por mim, é algo que realmente mexe muito comigo", afirmou. Ser mãe mudou a forma que a surfista se relaciona com o esporte. Ela se diz mais forte emocionalmente e preparada para os novos desafios quando voltar de forma definitiva para o circuito. "A maternidade mudou tudo na minha vida, inclusive minha forma de enxergar o esporte. Hoje eu entro na água com uma mentalidade diferente, mais madura. Bia me trouxe uma força que eu ainda não conhecia em mim. Acho que aprendi a respeitar mais os meus processos, a ouvir meu corpo e também a competir de uma maneira mais leve, sem perder a intensidade e a vontade de vencer", destacou. O presidente da WSL América Latina, Ivan Martinho, celebrou a presença da surfista no evento e destacou a importância de seu retorno para o público brasileiro. "A Tati possui uma conexão muito forte com o público brasileiro e com Saquarema. É uma atleta extremamente importante para o surfe mundial e temos certeza de que será um momento marcante tanto para ela quanto para os fãs que acompanham o evento", afirmou. Sem Tati nas outras etapas do Calendário, o Brasil vem sendo muito bem representando por Luan Silva no ranking feminino da WSL. Ela chegou a ser primeira colocada e, atualmente ocupa a vice-liderança, atrás apenas da havaiana Gabriela Bryan. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe WSL Tatiana Weston-Webb COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 futebol Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos 28.05.26 11h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36