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Sylvinho encerra ciclo no comando da seleção da Albânia após não garantir vaga na Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Sylvinho encerra ciclo no comando da seleção da Albânia após não garantir vaga na Copa do Mundo

Sylvinho não é mais o técnico da seleção da Albânia. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela federação local. O treinador brasileiro encerra o seu ciclo após três anos e meio de trabalho. A decisão acontece após a eliminação da equipe nacional na repescagem da Copa do Mundo.

O episódio teve um desfecho protocolar. Sylvinho fez um agradecimento à entidade que comanda o futebol albanês e celebrou o período de trabalho, que teve início em janeiro de 2023.

"Todos juntos concluímos um ciclo maravilhoso de trabalho. Em praticamente três anos e meio, nos esforçamos muito para representar este país que me acolheu tão calorosamente. Acredito que fizemos progressos significativos para a seleção nacional e sou muito grato ao Presidente, aos funcionários da federação, à comissão técnica, a todos os jogadores que estiveram conosco ao longo desta jornada e aos apaixonados torcedores da seleção", diz parte do texto.

"Prometemos desde o primeiro dia de trabalho que não faltaria, alma, coração e muito suor. Desejo a todos muito sucesso no futuro e continuarei a apoiá-los onde quer que eu esteja. Muito obrigado do fundo do meu coração", completou.

Na seleção, Sylvinho comandou a equipe nacional em 34 partidas. Neste período, o ex-lateral revelado pelo Corinthains conquistou 15 vitórias, sete empates e 12 derrotas. A Albânia balançou a rede em 40 oportunidades e sofreu 30 gols.

Em meio ao clima de despedida, a Federação Albanesa já anunciou o seu substituto: Rolando Maran. Ele vai ser o responsável por reestruturar o trabalho visando o novo ciclo de trabalho. S

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