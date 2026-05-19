Sylvinho encerra ciclo no comando da seleção da Albânia após não garantir vaga na Copa do Mundo Estadão Conteúdo 19.05.26 16h11 Sylvinho encerra ciclo no comando da seleção da Albânia após não garantir vaga na Copa do Mundo Sylvinho não é mais o técnico da seleção da Albânia. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela federação local. O treinador brasileiro encerra o seu ciclo após três anos e meio de trabalho. A decisão acontece após a eliminação da equipe nacional na repescagem da Copa do Mundo. O episódio teve um desfecho protocolar. Sylvinho fez um agradecimento à entidade que comanda o futebol albanês e celebrou o período de trabalho, que teve início em janeiro de 2023. "Todos juntos concluímos um ciclo maravilhoso de trabalho. Em praticamente três anos e meio, nos esforçamos muito para representar este país que me acolheu tão calorosamente. Acredito que fizemos progressos significativos para a seleção nacional e sou muito grato ao Presidente, aos funcionários da federação, à comissão técnica, a todos os jogadores que estiveram conosco ao longo desta jornada e aos apaixonados torcedores da seleção", diz parte do texto. "Prometemos desde o primeiro dia de trabalho que não faltaria, alma, coração e muito suor. Desejo a todos muito sucesso no futuro e continuarei a apoiá-los onde quer que eu esteja. Muito obrigado do fundo do meu coração", completou. Na seleção, Sylvinho comandou a equipe nacional em 34 partidas. Neste período, o ex-lateral revelado pelo Corinthains conquistou 15 vitórias, sete empates e 12 derrotas. A Albânia balançou a rede em 40 oportunidades e sofreu 30 gols. Em meio ao clima de despedida, a Federação Albanesa já anunciou o seu substituto: Rolando Maran. Ele vai ser o responsável por reestruturar o trabalho visando o novo ciclo de trabalho. S Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Albânia seleção Sylvinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02