Sylvinho encerra ciclo no comando da seleção da Albânia após não garantir vaga na Copa do Mundo

Sylvinho não é mais o técnico da seleção da Albânia. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela federação local. O treinador brasileiro encerra o seu ciclo após três anos e meio de trabalho. A decisão acontece após a eliminação da equipe nacional na repescagem da Copa do Mundo.

O episódio teve um desfecho protocolar. Sylvinho fez um agradecimento à entidade que comanda o futebol albanês e celebrou o período de trabalho, que teve início em janeiro de 2023.

"Todos juntos concluímos um ciclo maravilhoso de trabalho. Em praticamente três anos e meio, nos esforçamos muito para representar este país que me acolheu tão calorosamente. Acredito que fizemos progressos significativos para a seleção nacional e sou muito grato ao Presidente, aos funcionários da federação, à comissão técnica, a todos os jogadores que estiveram conosco ao longo desta jornada e aos apaixonados torcedores da seleção", diz parte do texto.

"Prometemos desde o primeiro dia de trabalho que não faltaria, alma, coração e muito suor. Desejo a todos muito sucesso no futuro e continuarei a apoiá-los onde quer que eu esteja. Muito obrigado do fundo do meu coração", completou.

Na seleção, Sylvinho comandou a equipe nacional em 34 partidas. Neste período, o ex-lateral revelado pelo Corinthains conquistou 15 vitórias, sete empates e 12 derrotas. A Albânia balançou a rede em 40 oportunidades e sofreu 30 gols.

Em meio ao clima de despedida, a Federação Albanesa já anunciou o seu substituto: Rolando Maran. Ele vai ser o responsável por reestruturar o trabalho visando o novo ciclo de trabalho. S