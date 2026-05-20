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Surto de Ebola na RD Congo liga alerta na Fifa às vésperas da Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

O surto de Ebola na República Democrática do Congo passou a mobilizar a Fifa a poucas semanas do início da Copa do Mundo de 2026. Diante do avanço da doença no leste do país africano, a entidade máxima do futebol afirmou que acompanha o cenário de perto e mantém diálogo com a federação congolesa e autoridades sanitárias internacionais para preservar a segurança do torneio.

Em comunicado oficial, a Fifa informou que está em contato permanente com a Federação de Futebol da RD Congo e com órgãos de saúde dos países-sede.

"A FIFA está ciente e monitorando a situação relacionada a um surto de Ebola e mantém comunicação próxima com a Federação de Futebol da República Democrática do Congo para garantir que a equipe esteja informada sobre todas as orientações médicas e de segurança. A FIFA continua trabalhando com os governos dos três países-sede da Copa do Mundo de 2026, incluindo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o CDC e o Departamento de Segurança Interna, a Secretaria de Saúde do México e a Agência de Saúde Pública do Canadá, além da Organização Mundial da Saúde, para garantir um torneio seguro e protegido, já que a saúde de todas as pessoas envolvidas continua sendo a prioridade da FIFA."

A República Democrática do Congo integra o Grupo D Da Copa do Mundo, que será disputada em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá. A estreia da seleção africana está programada para o dia 17 de junho, diante de Portugal, em Houston.

O segundo compromisso pela etapa de classificação acontece no dia 23, diante dos colombianos, em Akron. A partida que encerra esta primeira fase do Mundial de seleções vai ser disputada no dia 26, contra o Uzbequistão, em Atlanta.

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