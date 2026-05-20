Surto de Ebola na RD Congo liga alerta na Fifa às vésperas da Copa do Mundo Estadão Conteúdo 20.05.26 10h32 O surto de Ebola na República Democrática do Congo passou a mobilizar a Fifa a poucas semanas do início da Copa do Mundo de 2026. Diante do avanço da doença no leste do país africano, a entidade máxima do futebol afirmou que acompanha o cenário de perto e mantém diálogo com a federação congolesa e autoridades sanitárias internacionais para preservar a segurança do torneio. Em comunicado oficial, a Fifa informou que está em contato permanente com a Federação de Futebol da RD Congo e com órgãos de saúde dos países-sede. "A FIFA está ciente e monitorando a situação relacionada a um surto de Ebola e mantém comunicação próxima com a Federação de Futebol da República Democrática do Congo para garantir que a equipe esteja informada sobre todas as orientações médicas e de segurança. A FIFA continua trabalhando com os governos dos três países-sede da Copa do Mundo de 2026, incluindo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o CDC e o Departamento de Segurança Interna, a Secretaria de Saúde do México e a Agência de Saúde Pública do Canadá, além da Organização Mundial da Saúde, para garantir um torneio seguro e protegido, já que a saúde de todas as pessoas envolvidas continua sendo a prioridade da FIFA." A República Democrática do Congo integra o Grupo D Da Copa do Mundo, que será disputada em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá. A estreia da seleção africana está programada para o dia 17 de junho, diante de Portugal, em Houston. O segundo compromisso pela etapa de classificação acontece no dia 23, diante dos colombianos, em Akron. A partida que encerra esta primeira fase do Mundial de seleções vai ser disputada no dia 26, contra o Uzbequistão, em Atlanta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol RD Congo Ebola surto alerta Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02