Surto de Covid-19: clube belga chega a 21 casos positivos e coloca todo o elenco em quarentena

A fase do Royal Excel Mouscron não é nada boa. Lanterna do Campeonato Belga, o clube anunciou, nesta quinta-feira, que mais oito jogadores testaram positivo para a Covid-19, chegando a 21 infectados no total. Na tentativa de conter o surto da doença, o Mouscron colocou todo o elenco, comissão técnica e direção em quarentena.

- A direção do Royal Excel Mouscron decidiu colocar em quarentena todo o núcleo esportivo e gestão entre quinta-feira, 29 de outubro, e segunda-feira, 2 de novembro - disse o clube em um comunicado, acrescentando que os jogadores treinarão de forma individual neste período.

A Liga Belga, que está adiando os jogos solicitados por times que registram mais de sete positivos em seus elencos, terá que mudar a data do próximo compromisso do Mouscron. A partida contra o Saint-Trond, pela 11ª rodada do campeonato, seria disputada neste domingo. O clube já teve que pedir o adiamento do jogo do fim de semana passado contra o Cercle Brugge.