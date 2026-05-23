Surfista bate recorde com maior onda já surfada por uma mulher no Brasil Estadão Conteúdo 23.05.26 12h06 A surfista Michaela Fregonese entrou para a história do surfe brasileiro ao registrar a maior onda já surfada por uma mulher no País. A marca foi confirmada após análise técnica: uma ondulação de 12,25 metros, encarada pela atleta no dia 11 de maio, na Laje da Jagua, em Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina. A confirmação do recorde veio depois de uma semana de avaliações feitas por especialistas. Apesar da expectativa em torno de uma possível quebra do recorde absoluto nacional, a maior onda surfada no Brasil segue sendo a de 14,82 metros, registrada por Lucas Chumbo, também em Jaguaruna, em 2025. A sessão que resultou no recorde aconteceu após a passagem de um ciclone pela região, condição que gerou um swell, considerado ideal para ondas gigantes e atraiu atletas de diferentes partes do País para o litoral catarinense. "Eu fui para um campeonato de remadas que teve na Praia do Cardoso e já fiquei de olho nesse swell, essa ondulação gigante que estava chegando. Só que meu filho está morando em Portugal e eu estava com receio de deixá-lo sozinho, então nem estava nos meus planos ficar. Porém, o voo foi cancelado, foi coisa do destino", contou Michaela em entrevista ao ge. A surfista relembrou ainda a sensação ao entrar no mar e perceber a dimensão da onda surfada. "Foi a minha primeira onda no dia. Foi uma onda difícil de fazer. Eu não sabia que era tão longa. Eu fiquei "essa onda é incrível". Eu fui premiada, não tiveram mais ondas como essa naquele dia. Já sou considerada a mulher que pegou a maior onda da história do Havaí, e agora a maior já surfada por uma mulher no Brasil. Vejo como uma inspiração para outras gerações. E as meninas que competem comigo vão ter que correr atrás", completou. Natural de Curitiba, Michaela tem 45 anos e é um dos principais nomes do chamado Big Surf, modalidade voltada para ondas gigantes. Neste ano, foi campeã do Big Wave Challenge, na Califórnia, nos Estados Unidos, além de vencer as categorias Onda do Ano e Maior Onda do Ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Michaela Fregonese surfe COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21 Futebol Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. 22.05.26 20h33