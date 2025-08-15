'Supercomputador' que acertou Chelsea campeão mundial prevê quem vencerá a Premier League Estadão Conteúdo 15.08.25 9h48 O "supercomputador" da Opta Analyst, que previu o título do Chelsea no Mundial de Clubes organizado pela Fifa neste ano, nos Estados Unidos, voltou a fazer suas projeções levando em conta a disputa da Premier League, que começa nesta sexta-feira, com o jogo entre Liverpool (atual campeão) e o Bournemouth. De acordo com a sua análise, a equipe do técnico Arne Slot se manterá no topo com a conquista do bicampeonato da competição. De acordo com as projeções, no entanto, a disputa vai ser acirrada. Atual vice-campeão, o Arsenal termina a disputa na segunda colocação seguido do Manchester City do técnico espanhol Pep Guardiola. Campeão mundial do torneio da Fifa, em julho, o Chelsea aparece em quarto lugar com o Newcastle e o Aston Villa completando as seis primeiras colocações. Levando em conta as 38 rodadas do Campeonato Inglês, a diferença na pontuação dos três primeiros colocados será apertada, segundo o "supercomputador". O Liverpool fecha a campanha com uma somatória de 73,33 contra 71,77 do segundo colocado. O City aparece na "cola" com 70,12. O Opta Analyst indica ainda uma campanha sofrível para outros dois gigantes do futebol da Inglaterra. O Manchester United mais uma vez vai aparecer longe da briga pelo título ocupando o 12º posto com 49,09 pontos. O Tottenham aparece duas colocações abaixo, com 47,92. As equipe rebaixadas também foram apontadas nesta escala de projeção do computador. O Burnley encabeça a zona de rebaixamento, no 18º lugar com 36,94 pontos e aparece à frente somente do Leeds United e do Sunderland, o último colocado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercomputador Premier League Chelsea COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52 Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52