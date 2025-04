Super Liga Pará é lançada e torneio amador terá draft para clubes do Parazão; entenda

O futebol paraense entra em uma nova fase de sua história. Na manhã desta quarta-feira (16), foi realizado o lançamento oficial da Super Liga Pará, o maior torneio de futebol amador do estado, que contará com a participação de mais de 800 times, de 75 municípios. A competição é chancelada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e, conforme revelou o presidente Ricardo Gluck Paul, será realizado um draft com os jogadores do torneio para os 12 clubes da elite do Parazão.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Ricardo Gluck Paul afirmou que o grande objetivo é promover o desenvolvimento do futebol local e permitir que novos talentos surjam por meio da competição. Com isso, os times da elite do Parazão serão "obrigados" a contratar pelo menos dois jogadores que disputarem o torneio.

“O objetivo desse draft é fazer com que os clubes observem essa competição, para que os adolescentes entendam que estarão sendo observados, o que deve estimulá-los ainda mais para esse grande projeto. Estamos com uma expectativa muito grande de que a Super Liga seja uma grande vitrine do futebol paraense”, afirmou o presidente da FPF.

Ainda segundo o dirigente, a iniciativa entrará em vigor já em 2026, uma vez que a competição tem início previsto para maio. Apesar da obrigatoriedade imposta aos clubes, a federação estará ativa no processo, pois será responsável pelo pagamento dos atletas durante o período de formação.

Ricardo Gluck Paul discursa no lançamento da Super Liga Pará (Ivan Duarte/ O Libera)

“A ideia é para 2026. Vamos informar os 12 clubes [da elite do Parazão] de que deverão receber dois atletas desse programa. Eles serão pagos pela federação. Será um convênio firmado entre a federação e os clubes, que fará parte do nosso contrato de patrocínio. Portanto, eles serão obrigados, mas tenho certeza de que os clubes vão abraçar a ideia”, destacou Ricardo.

O processo de escolha ainda será definido em comum acordo com os clubes, mas, inicialmente, a proposta é que o modelo siga os moldes de um draft tradicional, com rodadas entre as equipes.

A Super Liga Pará é um projeto realizado pela Organização Paraense de Administração Pública (OPA), viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, com o apoio da FPF e da Equatorial.