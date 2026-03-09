Súmula da final do Mineiro registra 23 expulsões após confusão entre Cruzeiro e Atlético-MG Estadão Conteúdo 09.03.26 10h12 A súmula da final do Campeonato Mineiro registrou um número elevado de expulsões após a confusão entre jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão. O documento elaborado pelo árbitro Matheus Candançan (SP) contabiliza 23 cartões vermelhos aplicados aos atletas das duas equipes depois do término da partida. O relatório foi divulgado na madrugada desta segunda-feira, 9, e descreve que o tumulto começou a partir de um desentendimento envolvendo o meia Christian, do Cruzeiro, e o goleiro Everson, do Atlético-MG, nos instantes finais do clássico. Na descrição do lance envolvendo o arqueiro atleticano, o árbitro relatou uma reação com uso de força após a falta sofrida, o que teria contribuído para o início da confusão em campo. "Por após receber uma falta, derrubar seu adversário, partir para cima e com brutalidade, atingir com o joelho o rosto do seu adversário de número 88. Esclareço que após essa ação teve início uma briga generalizada, não sendo possível apresentar o cartão vermelho." Ainda na súmula, Candançan também descreveu a ação atribuída ao jogador do Cruzeiro que participou do lance inicial. "Por atingir com a canela a cabeça de seu adversário de número 22, com uso de força excessiva e intensidade alta, quando a bola já estava em posse do goleiro. Esclareço que após essa ação teve início uma briga generalizada, não sendo possível apresentar o cartão vermelho." Nos demais registros de expulsão, a arbitragem repetiu praticamente a mesma justificativa, indicando que os jogadores se envolveram em agressões durante o tumulto após o encerramento do clássico. "Expulso durante a briga generalizada, após o término da partida, por desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto." Ao todo, 12 atletas do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG acabaram citados na súmula com expulsão. JOGADORES EXPULSOS DO CRUZEIRO - Cássio - Fagner - Fabrício Bruno - João Marcelo - Villalba - Kauã Prates - Christian - Lucas Romero - Matheus Henrique - Walace - Gerson - Kaio Jorge JOGADORES EXPULSOS DO ATLÉTICO-MG - Everson - Gabriel Delfim - Preciado - Lyanco - Ruan Tressoldi - Junior Alonso - Renan Lodi - Alan Franco - Alan Minda - Cassierra - Hulk ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU O tumulto começou pouco antes do apito final, quando Christian e Everson se envolveram em um choque dentro da área do Atlético-MG. O goleiro reagiu ao lance e acabou empurrando o jogador do Cruzeiro, iniciando uma sequência de empurra-empurra entre atletas das duas equipes. 