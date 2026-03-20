Sul-Americana: veja datas, horários e onde assistir aos jogos da fase de grupos dos paulistas

A Conmebol divulgou detalhes dos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira, após a definição das chaves. Os paulistas São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino têm estreias fora de casa, no Uruguai, no Equador e na Venezuela, respectivamente.

A entidade também anunciou as emissoras de transmissão de cada partida. São Paulo (rodadas 1, 3 e 5) e Santos (rodadas 2, 4 e 6) vão se revezar no SBT.

VEJA A SEGUIR O CALENDÁRIO DOS TIMES PAULISTAS:

São Paulo - Grupo C

07/04 - terça-feira - 21h30 - Boston River x São Paulo - SBT e Paramount+ 14/04 - terça-feira - 19h - São Paulo x OHiggins - ESPN e Disney+ 28/04 - terça-feira - 21h30 - Millionarios x São Paulo - SBT, ESPN e Disney+ 07/05 - quinta-feira - 19h - OHiggins x São Paulo - ESPN e Disney+ 19/05 - terça-feira - 21h30 - São Paulo x Millionarios - SBT, ESPN e Disney+ 26/05 - terça-feira - 19h - São Paulo x Boston River - ESPN e Dinsey+

Santos - Grupo D

08/04 - quarta-feira - 19h - Deportivo Cuenca x Santos - ESPN e Disney+ 14/04 - terça-feira - 21h30 - Santos x Recoleta - SBT, ESPN e Disney+ 28/04 - terça-feira - 19h - San Lorenzo x Santos - ESPN e Disney+ 05/05 - terça-feira - 21h30 - Recoleta x Santos - SBT, ESPN e Disney+ 20/05 - quarta-feira - 19h - Santos x San Lorenzo - ESPN e Disney+ 26/05 - terça-feira - 21h30 - Santos x Deportivo Cuenca - SBT, ESPN e Disney+

Red Bull Bragantino - Grupo H

09/04 - quinta-feira - 21h30 - Carabobo x Red Bull Bragantino - ESPN e Disney+ 16/04 - quinta-feira - 21h30 - Red Bull Bragantino x Blooming - ESPN e Disney+ 30/04 - quinta-feira - 21h30- Red Bull Bragantino x River Plate - Paramount+ 07/05 - quinta-feira - 21h30 - Blooming x Red Bull Bragantino - ESPN e Disney+ 20/05 - quarta-feira - 21h30 - River Plate x Red Bull Bragantino - ESPN e Disney+ 27/05 - quarta-feira - 21h30 - Red Bull Bragantino x Carabobo - ESPN e Dinsey+