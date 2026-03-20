Sul-Americana: veja datas, horários e onde assistir aos jogos da fase de grupos dos paulistas Estadão Conteúdo 20.03.26 20h52 A Conmebol divulgou detalhes dos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira, após a definição das chaves. Os paulistas São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino têm estreias fora de casa, no Uruguai, no Equador e na Venezuela, respectivamente. A entidade também anunciou as emissoras de transmissão de cada partida. São Paulo (rodadas 1, 3 e 5) e Santos (rodadas 2, 4 e 6) vão se revezar no SBT. VEJA A SEGUIR O CALENDÁRIO DOS TIMES PAULISTAS: São Paulo - Grupo C 07/04 - terça-feira - 21h30 - Boston River x São Paulo - SBT e Paramount+ 14/04 - terça-feira - 19h - São Paulo x OHiggins - ESPN e Disney+ 28/04 - terça-feira - 21h30 - Millionarios x São Paulo - SBT, ESPN e Disney+ 07/05 - quinta-feira - 19h - OHiggins x São Paulo - ESPN e Disney+ 19/05 - terça-feira - 21h30 - São Paulo x Millionarios - SBT, ESPN e Disney+ 26/05 - terça-feira - 19h - São Paulo x Boston River - ESPN e Dinsey+ Santos - Grupo D 08/04 - quarta-feira - 19h - Deportivo Cuenca x Santos - ESPN e Disney+ 14/04 - terça-feira - 21h30 - Santos x Recoleta - SBT, ESPN e Disney+ 28/04 - terça-feira - 19h - San Lorenzo x Santos - ESPN e Disney+ 05/05 - terça-feira - 21h30 - Recoleta x Santos - SBT, ESPN e Disney+ 20/05 - quarta-feira - 19h - Santos x San Lorenzo - ESPN e Disney+ 26/05 - terça-feira - 21h30 - Santos x Deportivo Cuenca - SBT, ESPN e Disney+ Red Bull Bragantino - Grupo H 09/04 - quinta-feira - 21h30 - Carabobo x Red Bull Bragantino - ESPN e Disney+ 16/04 - quinta-feira - 21h30 - Red Bull Bragantino x Blooming - ESPN e Disney+ 30/04 - quinta-feira - 21h30- Red Bull Bragantino x River Plate - Paramount+ 07/05 - quinta-feira - 21h30 - Blooming x Red Bull Bragantino - ESPN e Disney+ 20/05 - quarta-feira - 21h30 - River Plate x Red Bull Bragantino - ESPN e Disney+ 27/05 - quarta-feira - 21h30 - Red Bull Bragantino x Carabobo - ESPN e Dinsey+ Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana tabela programação de TV COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35