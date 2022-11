Suíça x Camarões: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (24/11) pela Copa do Mundo 2022

Suíça e Camarões disputam nesta quinta-feira (24/11), partida válida pela 1ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 07h (horário de Brasília), no Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah, no Catar. Confira onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Suíça x Camarões?

A partida Suíça x Camarões pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jogos da Copa do Mundo 2022: qual os horários dos jogos de hoje 24/11 e onde assistir]]

Como Suíça x Camarões chegam para o jogo?

Pela Liga das Nações, a Suíça ganhou de times como Espanha e Portugal. Além disso, conta com os talentos dos jogadores Xhaka, Shaqiri e o goleiro Sommer. Já o Camarões, participou de cinco Copas (1994, 1998, 2002, 2010 e 2014) e garantiu a vaga neste ano após uma virada histórica contra a Argélia.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Suíça x Camarões

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah, no Catar

Data/Horário: 24 de novembro de 2022, 07h

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

Quarto árbitro: Said Martinez (Holanda)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Assistente VAR: Fernando Guerrero (México), Pau Cebrián Devís (Espanha) e Ricardo de Burgos Bengoetxea (Espanha)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Suíça: Yann Sommer; Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi e Akanji, Widmer; Sow, Xhaka e Freuler; Ruben Vargas, Embolo e Shaqiri. TÉCNICO: Murat Yakin

Camarões: Onana; Tolo, N'Koulou, Castelletto e Fai; Ekambi, Hongla, Ntcham e Bryan Mbeumo; Choupo-Moting e Aboubakar. TÉCNICO: Rigober Song

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)