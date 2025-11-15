Suíça leva susto contra a Suécia, mas goleia e fica perto de vaga na Copa do Mundo Estadão Conteúdo 15.11.25 19h08 Em boa fase, a Suíça praticamente garantiu sua participação na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Suécia por 4 a 1, neste sábado, em Genebra. A equipe de Murat Yakin chegou a nove partidas sem derrota e acumula 13 pontos. A vaga no Mundial só não foi confirmada porque Kosovo venceu a Eslovênia, fora de casa, por 2 a 0. Suíça, com 13 pontos, e Kosovo, com 10, se enfrentam na terça-feira na última rodada do Grupo B. O saldo de gols dos suíços, porém, é bem superior (12 a 1). A Suíça, que não sofria gol havia cinco jogos, saiu na frente com Embolo aos 12 minutos do primeiro tempo e dominava as ações, mas levou o empate da Suécia antes do intervalo, com Nygren. Os mandantes garantiram o triunfo na segunda etapa com Xhaka, de pênalti, Ndoye, aos 25, e Manzambi, já nos acréscimos. Outra seleção que também levou um susto no primeiro tempo neste sábado foi a Bósnia e Herzegovina, que em casa saiu atrás da Romênia, mas conseguiu virar para 3 a 1 na segunda etapa. A Áustria lidera o Grupo H com 18 pontos, enquanto os bósnios somam 16. Na última rodada, na terça-feira, Bósnia e Áustria se enfrentam em Viena. O gol dos romenos foi marcado pelo atacante Birligea, completando diante do goleiro Vasilj cruzamento da esquerda de Mihaila, aos 17 minutos do primeiro tempo. A Bósnia chegou ao empate no começo do segundo tempo, com Dzeko, aos 4 minutos, à virada aos 35 com Bajraktarevic e ao terceiro gol com Tabakovic, aos 49. A virada foi facilitada pela expulsão de Dragus, que havia entrado no jogo dois minutos antes, aos 23 minutos. Pelo Grupo C, em casa, a Dinamarca saiu na frente contra Belarus, mas levou a virada e depois buscou o empate em 2 a 2. Com 11 pontos, os dinamarqueses enfrentam a Escócia, no Hampden Park, em Glasgow, na terça-feira. A Escócia foi derrotada, fora da casa, pela Grécia por 3 a 2. Os escoceses têm 10 pontos e precisam vencer. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Europeias Suíça Suécia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00