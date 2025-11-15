Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Suíça leva susto contra a Suécia, mas goleia e fica perto de vaga na Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Em boa fase, a Suíça praticamente garantiu sua participação na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Suécia por 4 a 1, neste sábado, em Genebra. A equipe de Murat Yakin chegou a nove partidas sem derrota e acumula 13 pontos. A vaga no Mundial só não foi confirmada porque Kosovo venceu a Eslovênia, fora de casa, por 2 a 0. Suíça, com 13 pontos, e Kosovo, com 10, se enfrentam na terça-feira na última rodada do Grupo B. O saldo de gols dos suíços, porém, é bem superior (12 a 1).

A Suíça, que não sofria gol havia cinco jogos, saiu na frente com Embolo aos 12 minutos do primeiro tempo e dominava as ações, mas levou o empate da Suécia antes do intervalo, com Nygren. Os mandantes garantiram o triunfo na segunda etapa com Xhaka, de pênalti, Ndoye, aos 25, e Manzambi, já nos acréscimos.

Outra seleção que também levou um susto no primeiro tempo neste sábado foi a Bósnia e Herzegovina, que em casa saiu atrás da Romênia, mas conseguiu virar para 3 a 1 na segunda etapa. A Áustria lidera o Grupo H com 18 pontos, enquanto os bósnios somam 16. Na última rodada, na terça-feira, Bósnia e Áustria se enfrentam em Viena.

O gol dos romenos foi marcado pelo atacante Birligea, completando diante do goleiro Vasilj cruzamento da esquerda de Mihaila, aos 17 minutos do primeiro tempo. A Bósnia chegou ao empate no começo do segundo tempo, com Dzeko, aos 4 minutos, à virada aos 35 com Bajraktarevic e ao terceiro gol com Tabakovic, aos 49. A virada foi facilitada pela expulsão de Dragus, que havia entrado no jogo dois minutos antes, aos 23 minutos.

Pelo Grupo C, em casa, a Dinamarca saiu na frente contra Belarus, mas levou a virada e depois buscou o empate em 2 a 2. Com 11 pontos, os dinamarqueses enfrentam a Escócia, no Hampden Park, em Glasgow, na terça-feira. A Escócia foi derrotada, fora da casa, pela Grécia por 3 a 2. Os escoceses têm 10 pontos e precisam vencer.

