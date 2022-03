Suécia x República Tcheca: onde assistir e o horário de hoje (24/03) pelas Eliminatórias da Europa

Os times Suécia e República Tcheca disputam nesta quinta-feira (24/03), em partida válida pelas Eliminatórias da Europa 2022. A partida está programada para começar às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Friends, na Suécia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Suécia x República Tcheca?

A partida Suécia x República Tcheca pode ser assistida pelo streaming Estádio TNT Sports

Como Suécia x República Tcheca chegam para o jogo?

A Suécia garantiu a segunda posição no grupo B, com 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas. Já a República Tcheca, terminou em terceiro lugar no grupo E com 14 pontos.

FICHA TÉCNICA

Suécia x República Tcheca

Eliminatórias da Europa

Local: Estádio Friends, na Suécia

Data/Horário: 24 de março de 2022, 16h45

VEJA MAIS

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Suécia: Olsen; Lindelof, Danielson, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison. TÉCNICO: Jan Andersson

República Tcheca: Vaclik; Brabec, Kalas, Zima, Mateju; Sadilek, Soucek; Masopust, Barak, Pesek; Hlozek. TÉCNICO: Jaroslav Šilhavý

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)