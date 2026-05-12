Suécia anuncia convocados para a Copa do Mundo e conta com artilheiro do Arsenal Estadão Conteúdo 12.05.26 14h22 A Suécia anunciou, nesta terça-feira, a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque da convocação do técnico Graham Viktor Gyokeres, artilheiro do Arsenal. Nos 51 jogos que fez na temporada, o centroavante marcou 21 gols. Principal peça ofensiva nesta relação, ele também é o principal goleador da seleção entre todos os atletas que foram chamados com 19 bolas na rede. Como o Arsenal está na briga pelo título da Champions League, a final contra o Paris saint-Germain está marcada para o dia 30 deste mês, ele vai se integrar mais tarde ao grupo. Mais dois jogadores que atuam no futebol inglês terão a missão de liderar a equipe no Mundial que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. O atacante Alexander Isak, do Liverpool, e o meio-campista Anthony Elanga, do Newcastle. Otimista quanto à participação da seleção da Suécia na competição, o treinador Graham Potter destacou a força de seu elenco para a Copa do Mundo. "O nosso elenco é forte e equilibrado", afirmou. Integrante do Grupo F do Mundial, os suecos fazem a sua estreia na fase de grupos da competição no dia 14 de junho contra a Tunísia. Seis dias depois os suecos encaram os holandeses e encerram a sua participação nesta etapa contra o Japão, no dia 25. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Suécia convocação Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 Futebol Papão, 69,3% na temporada 12.05.26 14h07 futebol Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados 12.05.26 12h28 mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 convocação Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 23h22 mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 FORA DE CAMPO Sergio Ramos define acordo de R$ 2,5 bilhões para a compra do Sevilla, diz imprensa espanhola O ex-zagueiro do Real Madrid adiantou as tratativas e também o cronograma de pagamento 12.05.26 10h36