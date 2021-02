Suárez supera Eto'o no ranking dos maiores artilheiros da história do Campeonato Espanhol

Luis Suárez mudou de camisa, mas não perdeu o caminho do gol. Aos 34 anos de idade, o atacante lidera a artilharia do Campeonato Espanhol com a impressionante marca de 16 gols em 17 jogos. Atuando no país desde a temporada 2014/2015, quando chegou ao Barcelona, Luizito só recebeu o Troféu Pichichi, dado ao goleador da competição nacional, em 2015/2016. Agora, em seu primeiro ano no Atlético de Madrid, pode ganhar novamente.

Nesta segunda-feira, Suárez marcou os dois gols do Atleti, líder do campeonato, no empate em 2 a 2 com o Celta de Vigo, e se tornou o 16º maior artilheiro da história da La Liga. O camisa 9 chegou a 163 tentos em 208 partidas, deixando para trás outro centroavante que brilhou no Barça: Eto'o. O camaronês, que passou também por Leganés, Real Madrid e Mallorca, estufou as redes 161 vezes em 280 atuações no Espanhol.

O maior goleador, no entanto, continua sendo Lionel Messi. O craque do Barcelona, que já deixou a sua marca 13 vezes nessa edição, acumula 457 gols em 504 jogos disputados em La Liga. Todos eles anotados atuando com a camisa do Barça. Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid e hoje defendendo a Juventus, da Itália, é o segundo com 311 tentos em 292 partidas.