STJD nega pedido do Santos para anular partida contra o Coritiba no Brasileirão A derrota nos tribunais já era prevista, pelo fato de o erro do quarto árbitro na hora de levantar a placa da substituição, com o número 10 de Meymar ao invés do 31 de Escobar Estadão Conteúdo 22.05.26 14h11 Neymar foi substituído após engano de árbitro (Reprodução / Premiere) A alegação de "erro de direito" na substituição de Robinho por Neymar, ao invés da saída de Escobar, que gerou o consequente pedido de anulação da partida com o Coritiba - derrota por 3 a 0 na Neo Química Arena, pelo Brasileirão - não foi aceita pelo STJD. Em sessão da 5ª Comissão Disciplinar nesta sexta-feira, o tribunal alegou "erro de fato" e, por unanimidade, rejeitou o pedido santista ao garantir que o erro "não interferiu no placar". A derrota nos tribunais já era prevista, pelo fato de o erro do quarto árbitro na hora de levantar a placa da substituição, com o número 10 de Meymar ao invés do 31 de Escobar, como estava na papeleta entregue pelo comissão técnica santista, não interferir no resultado. Naquele momento, já com boa parte da segunda etapa em andamento, o Santos já perdia por 3 a 0. "A súmula possui presunção de veracidade e precisa de provas contrárias para que essa presunção seja relativizada. Entendo que não é o caso em questão. Mesmo que confrontássemos a versão da súmula com a do Santos, não é possível concluir que a arbitragem decidiu pela substituição de Neymar. Mas, sim, que acreditou que o clube pediu a substituição ou foi induzida ao erro, intencionalmente ou não", explicou Marcelo Belizze, auditor do julgamento. A súmula foi determinante para o veredicto. Nela, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli coloca que o quarto árbitro Bruno Mota Correia ouviu de César Sampaio que a substituição seria justamente a saída do atacante. Neymar estava na beirada do campo recebendo atendimento na panturrilha - vai parar por pelo menos 10 dias para tratamento. O próprio jogador admitiu que pediu para sair por causa do problema. Ainda de acordo com Belizze, Robinho Jr. Poderia não ter entrado em campo enquanto não tivesse definido quem realmente sairia. Assim que o substituto pisa no gramado, está oficializada a mudança e nada pode ser modificado. Nem mesmo a ampla reclamação dos santistas fez Zanovelli mudar a decisão no dia do jogo. Neymar ficou mostrando para câmeras de transmissão que na cédula entregue ao quarto árbitro estava o nome de Escobar como o jogador a ser substituído. O auditor do STJD reforçou que "não é um documento previsto em regulamento", explicando ser somente um meio de comunicação entre clubes e arbitragem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC STJD julgamento Coritiba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47