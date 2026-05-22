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STJD nega pedido do Santos para anular partida contra o Coritiba no Brasileirão

A derrota nos tribunais já era prevista, pelo fato de o erro do quarto árbitro na hora de levantar a placa da substituição, com o número 10 de Meymar ao invés do 31 de Escobar

Estadão Conteúdo
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Neymar foi substituído após engano de árbitro (Reprodução / Premiere)

A alegação de "erro de direito" na substituição de Robinho por Neymar, ao invés da saída de Escobar, que gerou o consequente pedido de anulação da partida com o Coritiba - derrota por 3 a 0 na Neo Química Arena, pelo Brasileirão - não foi aceita pelo STJD. Em sessão da 5ª Comissão Disciplinar nesta sexta-feira, o tribunal alegou "erro de fato" e, por unanimidade, rejeitou o pedido santista ao garantir que o erro "não interferiu no placar".

A derrota nos tribunais já era prevista, pelo fato de o erro do quarto árbitro na hora de levantar a placa da substituição, com o número 10 de Meymar ao invés do 31 de Escobar, como estava na papeleta entregue pelo comissão técnica santista, não interferir no resultado. Naquele momento, já com boa parte da segunda etapa em andamento, o Santos já perdia por 3 a 0.

"A súmula possui presunção de veracidade e precisa de provas contrárias para que essa presunção seja relativizada. Entendo que não é o caso em questão. Mesmo que confrontássemos a versão da súmula com a do Santos, não é possível concluir que a arbitragem decidiu pela substituição de Neymar. Mas, sim, que acreditou que o clube pediu a substituição ou foi induzida ao erro, intencionalmente ou não", explicou Marcelo Belizze, auditor do julgamento.

A súmula foi determinante para o veredicto. Nela, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli coloca que o quarto árbitro Bruno Mota Correia ouviu de César Sampaio que a substituição seria justamente a saída do atacante. Neymar estava na beirada do campo recebendo atendimento na panturrilha - vai parar por pelo menos 10 dias para tratamento. O próprio jogador admitiu que pediu para sair por causa do problema.

Ainda de acordo com Belizze, Robinho Jr. Poderia não ter entrado em campo enquanto não tivesse definido quem realmente sairia. Assim que o substituto pisa no gramado, está oficializada a mudança e nada pode ser modificado. Nem mesmo a ampla reclamação dos santistas fez Zanovelli mudar a decisão no dia do jogo.

Neymar ficou mostrando para câmeras de transmissão que na cédula entregue ao quarto árbitro estava o nome de Escobar como o jogador a ser substituído. O auditor do STJD reforçou que "não é um documento previsto em regulamento", explicando ser somente um meio de comunicação entre clubes e arbitragem.

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