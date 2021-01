Sporting vence o Braga, e é campeão da Taça da Liga de Portugal

O Sporting é tricampeão da Taça da Liga de Portugal. Neste sábado, a Turma do Alvalade bateu o Braga por 1 a 0, em Leiria, com gol de Pedro Porro, e ficou com o troféu pela terceira vez na sua história. O jogo foi disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

O primeiro tempo não foi tão emocionante, com os técnicos chamando a atenção. Tanto Rúben Amorim, do Sporting, como Carlos Carvalhal, do Braga, foram expulsos aos 33 minutos da etapa inicial. Antes ainda do intervalo, Pedro Porro recebeu passe na direita, bateu forte e rasteiro, e marcou o gol do jogo.

No segundo tempo, pressionado pelo placar adverso, o Braga se lançou ao ataque buscando o gol de empate. Os Guerreiros do Minho chegaram a colocar uma bola na trave, enquanto o Sporting apenas se defendeu. No fim, Pedro Gonçalves levou dois cartões amarelos e foi expulso.

Sporting e Braga voltam a campo na próxima terça-feira, pelo Campeonato Português. O Sporting, que lidera a competição, encara o Boavista, fora de casa, enquanto o Braga, que está em quarto lugar, pega o Gil Vicente, em casa.