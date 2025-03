Spalletti prega 'inteligência' para Itália quebrar tabu contra a Alemanha na Liga das Nações

O técnico Luciano Spalletti está confiante em levar a melhor sobre a Alemanha pelas quartas de final da Liga das Nações. Sabe, contudo, que sua equipe precisa fazer um bom resultado no embate de ida, agendado para esta quinta-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão, e prega "inteligência" em jogo no qual deve ter espaço para atacar. São 13 anos de jejum contra a rival, o que parece não incomodar o treinador.

"É hora de vencer. Empatamos quatro dos últimos seis jogos contra eles e temos o dever de jogar com aquele sonho de vitória que os italianos têm quando veem sua seleção jogar. Temos de carregar nossa história conosco para o bem ou o mal", afirmou Spalletti, que promete uma postura ousada em Milão.

"Será uma grande partida, com duas seleções jogando para vencer, de cara aberta. Óbvio que temos de ser inteligentes. É claro que se não formos bons em administrar algumas fases da partida e tivermos de correr atrás deles o tempo todo, será muito difícil sair daqui de forma positiva. Nós jogaremos o nosso jogo, com qualidade", ressaltou.

O treinador não terá o centroavante Retegui nos dois jogos, mas só vai definir se convoca um substituto após o resultado no jogo de ida. "Por enquanto não vou chamar ninguém. Se precisar de um avançado, chamo o Picolli, se precisar de um segundo nome, chamo o Baldanzi", afirmou, Ants de definir algo para o duelo de Dortmund, no domingo.

Para o primeiro jogo, o treinador deve manter o esquema 3-5-2 que a Itália já vem atuando faz algum tempo, com o elogiado Kean mais avançado, sendo o responsável pelos gols, sob ajuda de Raspadori, com Udogie, Tonali e Politano com liberdade para chegar à frente.