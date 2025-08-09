Sócios do Corinthians dão voto final sobre impeachment após últimos esforços de Augusto Melo

Os sócios do Corinthians decidem em assembleia geral, neste sábado, se Augusto Melo será destituído ou voltará à presidência do clube, em mais um episódio de uma das fases mais turbulentas da história do clube. A votação para referendar o impeachment do dirigente ocorre das 9h às 17 horas, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, sede social alvinegra.

Melo está afastado cautelarmente do cargo desde que teve a destituição aprovada pelo Conselho Deliberativo (CD), por 176 votos a favor contra 57, e um branco, no dia 26 de maio. Então primeiro vice-presidente, Osmar Stábile passou a comandar o clube interinamente, auxiliado por Armando Mendonça, que era o segundo vice. A dupla se posiciona contra o presidente afastado e não continua na diretoria se ele voltar.

São esperadas cerca de 4 mil pessoas na votação, permitida àqueles que estejam adimplentes com as mensalidades até 9 de junho, tenham mais de 18 anos e sejam sócios há pelo menos cinco anos. Os votos são feitos em papel e depositados em urnas. Referendado o impeachment, cabe a Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, convocar novas eleições, das quais participam apenas conselheiros. O novo presidente completará o mandato de Augusto, até o fim de 2026.

"Vou marcar quando achar que devo, e o mais rápido possível. O Corinthians precisa virar essa página para renascer das cinzas, precisa funcionar", disse Tuma em coletiva no dia 1º de agosto.

Melo responde ao processo de impeachment por ser suspeito de participar de um esquema para desviar valores do contrato da Vai de Bet, antiga patrocinadora do clube, por meio de um intermediário falso e empresas laranjas. No último dia 22 de julho, virou réu por associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro. A defesa do dirigente diz que ele é "vítima de um processo ilegal e repleto de nulidades e abusos".

Apesar da diferença expressiva registrada no Conselho Deliberativo e de a imagem pública de Augusto Melo ter ruído ao longo dos últimos meses, ainda há receio de que movimentações recentes do dirigente possam ter dado algum resultado. Ele continua frequentando o clube social e vem se mobilizando nos bastidores, em conversas com diferentes núcleos.

Os esforços também são públicos, como mostram suas páginas oficial no Instagram, rede social na qual compartilha imagens de reparos e podas de árvores que realizou no Parque São Jorge. Há uma semana da assembleia, esteve na inauguração do "novo terrão", campo de grama sintética laranja, inaugurado no espaço dedicado às categorias de base no Parque São Jorge, em referência ao campo de terra batida na qual os times de garotos do clube jogavam antigamente.

"Eu sigo confiante, porque quem anda com a verdade não tem medo de encarar nada. Nos últimos meses, muita mentira foi jogada no ar. Tentaram confundir, manipular e dividir a torcida. Mas eu sei que você que ama o Corinthians de verdade, enxerga o que está por trás de tudo isso", disse em vídeo publicado no Instagram.

Há, ainda, temor de que o Parque São Jorge volte a ser palco de confusão, até em razão do histórico recente. A votação pela destituição no CD só ocorreu na terceira tentativa. Na primeira, em dezembro de 2024, Melo conseguiu uma liminar na Justiça e derrubou a reunião. Na segunda, em janeiro, o encontro foi suspenso por falta de segurança.

À época da primeira reunião, no ano passado, o então presidente contava com o respaldo das torcidas organizadas. Chegou a ser erguido por uma multidão de torcedores depois de conseguir anular a votação. Enquanto ele era exaltado, caixões e bonecos eram carregados com fotos de nomes como Andrés Sanchéz e Duílio Monteiro Alves, ex-presidentes do clube e integrantes do grupo Renovação e Transparência, que perdeu a eleição de 2023 com André Negão no pleito.

Sete meses depois, Augusto Melo viu seu rosto aparecer colado em um boneco do mesmo estilo, ao lado de representações de seus adversários políticos, durante protesto realizado pelas uniformizadas no dia 24 de junho. Para a assembleia deste sábado, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, convocou os torcedores para se reunirem em frente ao Parque São Jorge, contra Melo.

Depois de ser afastado, em maio, o dirigente chegou a tentar retomar o poder. Maria Ocampos, vice-presidente do Conselho, autodeclarou-se presidente do órgão ao apresentar um documento que dizia provar que Tuma Jr. estava afastado do cargo por decisão do Comitê de Ética, tomada em 9 de abril. Também argumentava que todos os processos conduzidos por ele a partir de tal data, inclusive o de impeachment, teriam de ser anulados.

Com base nessa argumentação, Augusto Melo invadiu a sala da presidência, na presença de Osmar Stábile, e tentou reassumir o poder, em ato que gerou grande confusão nas dependências do clube. Ao fim das contas, o ofício apresentado por Ocampos não foi considerado válido, pois não havia sido submetido aos trâmites necessários.