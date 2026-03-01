Sob nova direção, Atlético elimina América nos pênaltis e vai à 20ª final seguida do Mineiro

O técnico argentino Eduardo Domínguez estreou no comando do Atlético-MG em visita ao América-MG, no começo da noite deste domingo (1º), e viu seu time vencer por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), para avançar para a decisão do Campeonato Mineiro.

Na partida de ida da semifinal, há uma semana, as equipes tinham empatado por 1 a 1, com gols no segundo tempo, na Arena MRV, também em Belo Horizonte. No começo da etapa final, Dudu aproveitou bela triangulação com Hulk e Gustavo Scarpa e abriu o placar; nos acréscimos, Yarlen deixou tudo igual em ótima finalização.

O Atlético-MG garantiu a 20ª final estadual seguida - desde 2007, os alvinegros sempre avançam para a decisão mineira, com 12 títulos no período, sendo o atual hexacampeão consecutivo, em sequência que começou em 2020. Agora vai em busca do hepta inédito.

Após despachar o Pouso Alegre com duas vitórias e placar agregado de 3 a 1 na outra semifinal, o Cruzeiro vai ser o mandante na final a ser disputada em jogo único, provavelmente no próximo fim de semana, no Mineirão, em Belo Horizonte.

A etapa inicial foi movimentada por boas finalizações de fora da área, principalmente. A primeira, inclusive, saiu com um minuto, em batida de Hulk, com o pé direito, que passou por cima do travessão. Aos três, os donos da casa responderam em tentativa de Person que saiu fraca. Os visitantes tiveram uma boa chance já quase na pequena área aos 11 minutos, quando Hulk passou para Reinier, que ficou com a posse e exigiu boa defesa em saída do goleiro Gustavo. Aos 13, Felipe Amaral soltou um balaço de muito longe, mas Everson voou e mandou para escanteio.

Aos 24, o volante americano teve a chance de arriscar de longe mais uma vez. Mas tal tentativa acabou saindo por cima, sem perigo. Aos 32, Hulk foi acionado entrando na área e bateu de esquerda, cruzado, mas foi travado por Rafa Barcelos.

Aos 39, Person bateu forte, de longe, só que a bola foi no meio do gol. Everson espalmou para longe. Para fechar o primeiro tempo, Scarpa, dentro da área, recebeu de Victor Hugo e finalizou para boa defesa de Gustavo.

A primeira boa chegada depois do intervalo foi do América-MG. Aos cinco minutos, Ruan espanou para o alto, Willian Bigode ficou com o rebote, fez bom domínio e arriscou de longe, Everson só acompanhou e viu a bola sair por cima. O Atlético-MG respondeu aos 12, quando Victor Hugo ficou com a sobra da própria tentativa de cruzamento, limpou bem a marcação e, quase da pequena área, finalizou sobre o travessão. Aos 14, Bigode ficou bem posicionado para bater de esquerda, mas refutou, puxou para a perna direita e foi travado, desperdiçando ótima oportunidade.

Aos 24, Cissé ficou com sobra de tentativa de passe de Scarpa, aproveitou a bola quicando e, de muito longe, pegou com estilo. De novo, para fora. A reta final do clássico foi agitada, com os dois times se expondo na tentativa do gol da classificação. Mas, mesmo assim, a disputa de penalidades máximas foi inevitável.

Na disputa de pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Everton, que pegou as cobranças de Felipe Amaral e Gabriel Barros, garantindo a vitória alvinegra por 4 a 2 na quinta cobrança, feita pelo próprio goleiro.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 ATLÉTICO-MG

AMÉRICA-MG - Gustavo; Emerson, Maguinho, Nathan (Paulinho), Rafa Barcelos (Thallyson) e Artur; Felipe Amaral, Val Soares (Yarlen) e Eduardo Person; Willian Bigode (Yago Souza) e Paulo Victor (Gabriel Barros). Técnico: Alberto Valentim.

ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado (Mamady Cissé), Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo (Minda); Gustavo Scarpa (Cassierra), Reinier (Dudu) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo (América-MG) e Cissé (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).