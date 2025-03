Só final da Sul-Americana evitaria 'rombo' financeiro ao Corinthians por queda na Libertadores

A eliminação do Corinthians para os equatorianos do Barcelona de Guayaquil na fase prévia da Copa Libertadores foi um duro golpe não só para os torcedores, mas também para as finanças do clube. Sem chegar à fase de grupos do principal torneio de clubes da América, o time do Parque São Jorge corre o risco de encerrar o ano com um "rombo" de R$ 23 milhões em seu orçamento. A única chance de o time evitar o prejuízo seria atingindo a final da Sul-Americana.

A diretoria corintiana previa que o time chegasse pelo menos às oitavas de final da Libertadores. Assim, o clube garantiria US$ 5,3 milhões (R$ 27,6 mi) em premiação no torneio. Com a queda na terceira fase, o Corinthians levou somente US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

Agora, o clube vai disputar a Copa Sul-Americana, entrando diretamente na fase de grupos. Desta maneira, já garante R$ 900 mil (R$ 4,5 milhões), amenizando o prejuízo. Cada vitória nesta etapa da competição também vai render US$ 115 mil (R$ 575 mil) ao clube.

Para alcançar os R$ 27,6 milhões previstos com a ida às oitavas da Libertadores, o time corintiano terá de passar por todas as fases da Sul-Americana. Por exemplo, se o Corinthians cair na semifinal, vai acumular aproximadamente R$ 21 milhões somando as duas competições, ou R$ 23,5 se tiver de passar pelos playoffs para ir ao mata-mata, ficando abaixo do valor previsto.

Mas, se o Corinthians chegar na final da Sul-Americana, vai embolsar pelo menos US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,5 mi). Somado aos R$ 6,3 mi alcançados com a participação na Libertadores, o clube atinge a previsão orçamentária. Se for campeão, garante uma premiação de US$ 9 milhões (R$ 45 mi).

CONFIRA A PREMIAÇÃO POR CADA ETAPA NA SUL-AMERICANA:

Fase de grupos - US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 575 mil) Playoff - US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) Oitavas de final - US$ 600 mil (R$ 3 milhões) Quartas de final - US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões) Semifinal - US$ 800 mil (R$ 4 milhões) Vice-campeão - US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) Campeão - US$ 6 milhões (R$ 30 milhões)

Para 2025, o Corinthians prevê uma arrecadação bruta de R$ 795 milhões, com expectativa de um superávit de aproximadamente R$ 34 milhões, com um recorde de arrecadação dos direitos de TV, orçado em R$ 340 milhões. O clube fechou o ano passado com um déficit de R$ 238 milhões nas contas.

O Corinthians atingiu a meta orçamentária no Campeonato Estadual quando chegou na semifinal. Além de receber R$ 44 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF) pela participação no torneio, garantiu ao menos R$ 1,65 milhão por chegar na final. Esse valor pode aumentar para R$ 5 milhões caso conquiste o Paulistão.

O clube ainda tem pelo menos R$ 2,3 milhões garantidos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela participação na Copa do Brasil. Pela classificação à Libertadores, o time do Parque São Jorge estreia na terceira fase do mata-mata nacional.