Site coloca Santos com 21,3% de chances de vaga na Libertadores

O Santos encara as quatro rodadas finais do Campeonato Brasileiro com um objetivo muito claro: buscar a vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O site Chance de Gol calcula as probabilidades nesta reta final de competição e deu ao Peixe apenas 21,3% de chances de garantir a vaga.

O Peixe atualmente é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro e as vagas na Libertadores vão até o oitavo (isso pode variar dependendo das colocações finais de Palmeiras e Grêmio). A oitava colocação hoje é do rival Corinthians, que o site coloca como favorito a ficar com a última vaga, com 41,5%.

A equipe paulistana tem 48 pontos, contra 47 do Santos, mas o Peixe tem um jogo a mais. As duas equipes ainda fazem um confronto direto, no próximo dia 17.

O site também coloca chances para Red Bull Bragantino (16,4%), Athletico Paranaense (12,9%), Ceará (8,4%) e Atlético Goianiense (0,3%). Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo já garantiram vaga. Fluminense e Grêmio são dado como certos na Libertadores. O Palmeiras já está garantido, por ser o atual campeão.

O próximo desafio do Santos na briga pela vaga na Libertadores será já no próximo sábado, 19h, quando a equipe recebe o Coritiba, na Vila Belmiro. Depois do clássico com o Corinthians também em casa, ainda receberá o Fluminense e termina o Brasileirão visitando o Bahia.