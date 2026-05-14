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Sinner supera Rublev e se torna recordista de vitórias seguidas em Masters 1000 com 32º triunfo

Estadão Conteúdo

Nenhum tenista do planeta ganhou mais jogos seguidos em torneios Masters 1000 no circuito do que o italiano Jannik Sinner. Nesta quinta-feira, o número 1 do mundo despachou o russo Andrey Rublev com 6/2 e 6/4 e alcançou impressionantes 32 vitórias seguidas nos principais torneios fora dos Grand Slams.

Sinner deixou para trás nada menos que o sérvio Novak Djokovic, que atingiu a marca de 31 vitórias em 2011. Favorito absoluto no Roma Open, o italiano está nas semifinais - encara o vencedor de Medvedev x Landaluce - e perto de seu sexto título em Masters 1000 seguido - já é o recordista com as cinco conquistas e vem de incríveis 27 triunfos seguidos, sua maior sequência na carreira.

Como vem fazendo diante de todos os adversários, o italiano começou o jogo de maneira bastante agressiva e já quebrou o serviço do russo no primeiro game. Após longa troca de golpes, acertou linda cruzada para fazer 1 a 0. Rublev teve duas chances para devolver no quarto game e desperdiçou.

Não aproveitar as raras oportunidades diante do número 1 do mundo custa caro. No sétimo game, novo break point bem sucedido a Sinner e depois set fechado em 6 a 2 com o saque perfeito.

O segundo set foi um déjà-vu do primeiro, com o italiano também largando com a quebra no game inicial e logo abrindo vantagem. Novo saque perdido de Rublev e a vitória do favorito se encaminhou com 4 a 1 e serviço. O russo, porém, conseguiu aproveitar um break, renascendo na partida.

Sinner pouco se intimidou com a reação do 14º favorito em Roma e abriu 40 a 0 no serviço, mas permitiu a igualdade. Logo voltou a mandar na partida ao abrir 5 a 3 com bola na rede do rival, ficando a um game do triunfo histórico. A preocupação foi a mão na coxa esquerda acusando um problema físico.

Mais um ponto de Rublev, desta vez sem reação do 'machucado' Sinner, e veio o serviço para o recorde. A torcida no Foro Itálico se inflamou quanto o placar apontou 40 a 15 em linda subida à rede e duplo match point. O triunfo veio com devolução na rede.

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