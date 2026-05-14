Sinner supera Rublev e se torna recordista de vitórias seguidas em Masters 1000 com 32º triunfo Estadão Conteúdo 14.05.26 10h06 Nenhum tenista do planeta ganhou mais jogos seguidos em torneios Masters 1000 no circuito do que o italiano Jannik Sinner. Nesta quinta-feira, o número 1 do mundo despachou o russo Andrey Rublev com 6/2 e 6/4 e alcançou impressionantes 32 vitórias seguidas nos principais torneios fora dos Grand Slams. Sinner deixou para trás nada menos que o sérvio Novak Djokovic, que atingiu a marca de 31 vitórias em 2011. Favorito absoluto no Roma Open, o italiano está nas semifinais - encara o vencedor de Medvedev x Landaluce - e perto de seu sexto título em Masters 1000 seguido - já é o recordista com as cinco conquistas e vem de incríveis 27 triunfos seguidos, sua maior sequência na carreira. Como vem fazendo diante de todos os adversários, o italiano começou o jogo de maneira bastante agressiva e já quebrou o serviço do russo no primeiro game. Após longa troca de golpes, acertou linda cruzada para fazer 1 a 0. Rublev teve duas chances para devolver no quarto game e desperdiçou. Não aproveitar as raras oportunidades diante do número 1 do mundo custa caro. No sétimo game, novo break point bem sucedido a Sinner e depois set fechado em 6 a 2 com o saque perfeito. O segundo set foi um déjà-vu do primeiro, com o italiano também largando com a quebra no game inicial e logo abrindo vantagem. Novo saque perdido de Rublev e a vitória do favorito se encaminhou com 4 a 1 e serviço. O russo, porém, conseguiu aproveitar um break, renascendo na partida. Sinner pouco se intimidou com a reação do 14º favorito em Roma e abriu 40 a 0 no serviço, mas permitiu a igualdade. Logo voltou a mandar na partida ao abrir 5 a 3 com bola na rede do rival, ficando a um game do triunfo histórico. A preocupação foi a mão na coxa esquerda acusando um problema físico. Mais um ponto de Rublev, desta vez sem reação do 'machucado' Sinner, e veio o serviço para o recorde. A torcida no Foro Itálico se inflamou quanto o placar apontou 40 a 15 em linda subida à rede e duplo match point. O triunfo veio com devolução na rede. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roma Open Jannik Sinner Andrey Rublev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 COPA DO MUNDO Madonna, Shakira e BTS vão se apresentar no show do intervalo da Copa 2026 O espetáculo terá curadoria de Chris Martin, líder da banda Coldplay, e produção assinada pela Global Citizen. 14.05.26 8h36 Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44