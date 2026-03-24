Sinner sofre diante de jovem americano, mas garante vaga nas quartas do Miami Open

Jannik Sinner, número 2 do ranking mundial, está nas quartas de final do Miami Open. O tenista italiano garantiu vaga, nesta terça-feira, com difícil vitória sobre o norte-americano Alex Michelsen em dois sets: 7/5 e 7/6 (7-4), em 1h41 de jogo.

Com um belo saque, muita agressividade e contando com erros não forçados de Sinner, Michelsen, de 21 anos, equilibrou o começo da partida.

O americano, número 40 do ranking, não sentiu a pressão por enfrentar o segundo melhor jogador da atualidade e, com belos pontos em trocas de bolas intensas, confirmou seus quatro primeiros serviços.

Michelsen mostrou sua força no nono game, quando Sinner teve quatro chances de quebra, mas não teve êxito diante de um americano confiante.

No 11º game, Sinner voltou a aumentar o ritmo e conseguiu a primeira quebra do jogo: 6/5. Com precisão no saque, o italiano fechou a primeira parcial em 7/5, após 46 minutos.

O panorama seguiu o mesmo no segundo set, mas a quebra veio mais cedo e de outro lado. Michelsen, muito forte nos golpes, abriu 4/2. Perfeito, o americano sacou e fez 5/2. Com duas 'deixadinhas' e dois aces, Sinner diminuiu o prejuízo para 5/3 e ainda quebrou o saque do americano: 5/4.

Mesmo sacando contra o sol, o italiano não cedeu nenhum ponto para o americano e confirmou mais um saque: 5/5. Com a confirmação dos dois saques, a disputa foi para o tie break.

A decisão do set começou com Sinner fazendo grande jogada, mas errando na sequência. Michelsen devolveu um belo ponto e abriu 3/1.

Sinner devolveu o mini break e com dois aces ficou na frente com 4/3. E depois conseguiu novo mini break: 5/4. Confirmou seus dois saques e fechou com muito suor: 7/4.