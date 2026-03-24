Sinner sofre diante de jovem americano, mas garante vaga nas quartas do Miami Open Michelsen mostrou sua força no nono game, quando Sinner teve quatro chances de quebra Estadão Conteúdo 24.03.26 20h08 Jannik Sinner, número 2 do ranking mundial, está nas quartas de final do Miami Open. O tenista italiano garantiu vaga, nesta terça-feira, com difícil vitória sobre o norte-americano Alex Michelsen em dois sets: 7/5 e 7/6 (7-4), em 1h41 de jogo. Com um belo saque, muita agressividade e contando com erros não forçados de Sinner, Michelsen, de 21 anos, equilibrou o começo da partida. O americano, número 40 do ranking, não sentiu a pressão por enfrentar o segundo melhor jogador da atualidade e, com belos pontos em trocas de bolas intensas, confirmou seus quatro primeiros serviços. Michelsen mostrou sua força no nono game, quando Sinner teve quatro chances de quebra, mas não teve êxito diante de um americano confiante. No 11º game, Sinner voltou a aumentar o ritmo e conseguiu a primeira quebra do jogo: 6/5. Com precisão no saque, o italiano fechou a primeira parcial em 7/5, após 46 minutos. O panorama seguiu o mesmo no segundo set, mas a quebra veio mais cedo e de outro lado. Michelsen, muito forte nos golpes, abriu 4/2. Perfeito, o americano sacou e fez 5/2. Com duas 'deixadinhas' e dois aces, Sinner diminuiu o prejuízo para 5/3 e ainda quebrou o saque do americano: 5/4. Mesmo sacando contra o sol, o italiano não cedeu nenhum ponto para o americano e confirmou mais um saque: 5/5. Com a confirmação dos dois saques, a disputa foi para o tie break. A decisão do set começou com Sinner fazendo grande jogada, mas errando na sequência. Michelsen devolveu um belo ponto e abriu 3/1. Sinner devolveu o mini break e com dois aces ficou na frente com 4/3. E depois conseguiu novo mini break: 5/4. Confirmou seus dois saques e fechou com muito suor: 7/4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Miami Open Jannik Sinner Alex Michelsen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 futebol Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México 24.03.26 12h57 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17