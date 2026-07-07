Sinner reencontra Djokovic em Wimbledon com clima de revanche após derrota na Austrália Estadão Conteúdo 07.07.26 19h07 Jannik Sinner pouco perdeu em 2026, mas decepcionou nos Grand Slans. Além de 'desistir' da partida de estreia em Roland Garros por causa do desgaste, caiu nas quartas do Aberto da Austrália diante de Novak Djokovic após batalha de cinco sets. Nesta terça-feira, o líder do ranking ganhou bem seu duelo e agora terá chance de revanche contra o sérvio, que necessitou de cinco sets para desbancar o canadense Félix Auger-Aliassime. O reencontro do atual campeão de Wimbledon contra o detentor de sete títulos do torneio acontece na sexta-feira. Sinner foi batido em 2026, além da derrota para Djokovic, por Jakub Mensik, no ATP 500 de Doha, e pelo argentino Juan Cerúndolo em Roland Garros quando dominava e perdeu intensidade após sofrer com o desgaste físico e as cãibras. Bem fisicamente e jogando o fino do tênis no Grand Slam londrino, atropelando seus oponentes, Sinner confia em novo duelo espetacular com Djokovic, mas evita falar em tom de revanche - avançou à semifinal com 7/5, 7/6 (7/4) e 6/3 sobre o alemão Jan-Lennard Struff. "Sinto que cada partida é diferente. Mesmo quando eu tive essa pequena sequência contra ele, eu sentia que cada partida tinha realmente sua própria história", minimizou o italiano. "Especialmente quando você joga em uma superfície como esta. Se você tiver um dia ruim no saque ou não estiver sentindo muito bem a bola, vai ser muito, muito difícil." O líder do ranking rapidamente tentou mudar o assunto e resolver falar sobre sua campanha. Novamente voltou ao sérvio, contudo. "De qualquer forma, estou feliz por estar de volta às semifinais. Estou feliz por lutar por cada bola, aí a gente vê. Mais do que isso, eu não posso fazer. Ele venceu este torneio tantas vezes e sabe exatamente como abordá-lo. Estou ansioso por isso", afirmou. Djokovic precisou de mais de quatro horas para bater Aliassime, atual quarto do mundo e cabeça de chave 3 em Wimbledon, parciais de 7/6 (12/10), 3/6, 6/3, 6/7 (4/7) e 7/6 (10/4). Os dois dias sem jogos servirá para o sérvio descansar antes de nova batalha indigesta. "Nós jogamos um contra o outro algumas vezes agora e sabemos um pouco o que esperar. Treinamos antes do torneio, ele é um jogador realmente agressivo. De qualquer forma, antes de tudo, estou feliz por estar lá nas semifinais mais uma vez, tentando jogar o melhor tênis possível que eu consigo. E espero também por um bom dia." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Wimbledon Jannik Sinner Novak Djokovic Félix Auger-Aliassime COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final 07.07.26 18h46 FUTEBOL Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 07.07.26 17h48 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 Futebol Irmã de Neymar diz que jogador é 'o maior de todos os tempos' em publicação Irmã do jogador publicou um longo texto de apoio, destacando a trajetória, a resiliência e a importância de Neymar para a família e para o futebol. 07.07.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 FUTEBOL Volante do Remo celebra virada da Argentina sobre o Egito na Copa e diz: 'Nunca nos subestimem' Leonel Picco comemorou o triunfo argentino na Copa do Mundo 07.07.26 16h36 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32