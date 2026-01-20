Sinner estreia com vitória no Australian Open após abandono de adversário

Jannik Sinner perdeu apenas três games e precisou de pouco mais de uma hora na Rod Laver Arena, na madrugada desta terça-feira, em Melbourne, para iniciar sua busca pelo tricampeonato no Australian Open. O número 2 do mundo vencia o seu jogo de estreia por 6/2 e 6/1 quando Hugo Gaston (93º), seu adversário, abandonou a partida devido a uma lesão no tornozelo esquerdo.

"Percebi que ele não estava sacando com muita força no segundo set", disse o tenista italiano após avançar à segunda rodada da competição em partida que teve 1h09 de duração. "Mas não é assim que se vence uma partida", completou ele.

Na partida, Sinner logo assumiu o controle do duelo. Com um bom desempenho no saque, ele variou bastante os seus golpes para superar o rival, que já apresentava limitações na movimentação.

Na volta à quadra, o panorama se manteve com Sinner dominando o duelo. Somando as duas parciais, o italiano aplicou seis aces, 19 winners e obteve ainda 86% dis pontos no primeiro serviço.

Atual bicampeão do Grand Slam, Sinner ostenta 15 vitórias seguidas. Na busca pelo tricampeonato, ele espera agora o vencedor do duelo entre o australiano James Duckworth (88º) e o croata Dino Prizmic (127º).