Sinner domina o lesionado Martínez e avança à 4ª rodada em Wimbledon

Tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner deu sequência à busca pelo inédito título de Wimbledon, neste sábado, com um triunfo sem muitas dificuldades sobre o espanhol Pedro Martínez, 52º colocado do ranking da ATP, por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/3 e 6/1, em 1h55, pela terceira rodada do torneio londrino.

Em ótima fase no circuito e ainda sem perder sets na grama de Wimbledon, o jovem italiano alcançou sua 22ª vitória em 24 partidas - foi derrotado em duas finais por Carlos Alcaraz - desde que retornou da suspensão por doping.

O próximo adversário de Sinner será o vencedor da partida entre Grigor Dimitrov ou Sebastian Ofner. Com o triunfo deste sábado, o italiano superou o recorde de seu país, que pertencia a Nicola Pietrangeli, ao alcançar a quarta rodada de um Grand Slam pela 17ª vez - a quarta consecutiva em Wimbledon.

Sinner começou a partida de forma arrasadora, abrindo 5 a 0 no primeiro set, antes de o espanhol pedir tempo médico para receber tratamento no ombro direito. Com dificuldades para sacar, o espanhol até venceu um game, mas acabou sendo derrotado por 6 a 1.

"Estou muito feliz por estar na segunda semana, mas acho que todos nós vimos que ele estava com dificuldades no ombro", disse Sinner. "Ele não conseguia sacar muito bem e, especialmente nesta superfície, se você não saca bem, não é fácil jogar. Mas ele merece muito crédito por ter se saído bem. Da minha parte, tentei me manter firme no fundo da quadra", disse Sinner.

Martínez voltou mais confiante para a segunda parcial e chegou a ter quatro break points no oitavo game. O italiano, porém, salvou todos e retomou seu domínio vencendo por 6 a 3. No set derradeiro, o italiano controlou a partida e novamente não deu chances ao espanhol, voltando a vencer por 6/1.