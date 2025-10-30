Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sinner continua soberano no Masters 1000 de Paris e fica a três triunfos do topo do ranking

Estadão Conteúdo

Jannik Sinner deu mais um passo para retomar a primeira colocação do ranking. O italiano repetiu a boa apresentação da estreia, na qual fez 2 a 0 no belga Zizou Bergs no Masters 1000 de Paris, e também ganhou no modo turbo, desta vez diante do argentino Francisco Cerúndolo, superado por 7/5 e 6/1 após 1h26.

Com a classificação às quartas de final, restam apenas três jogos para Sinner desbancar o espanhol Carlos Alcaraz. Apenas o título serve para o italiano chegar ao ATP Finals, na Arábia Saudita, no topo do ranking.

A próxima missão de Sinner após desbancar o 21º do mundo será a mais difícil até então em Paris. Pela frente, o bom norte-americano Ben Shelton, quinto do planeta, que passou fácil pelo russo Andrey Rublev, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3).

Apesar do momento em alta e da boa posição no ranking, Ben Shelton é freguês de Sinner no circuito, de quem venceu o primeiro confronto, ainda em 2023, no Torneio de Xangai, mas depois só acumulou derrotas sem sequer ganhar um set - foram seis reveses consecutivos.

"Estou feliz com a forma como lidei com a partida, me senti muito melhor. Espero que isso me dê a confiança necessária para começar bem o jogo de amanhã (sexta-feira). Cada partida é diferente e vamos ver o que acontece", disse Sinner após a vitória.

O segundo do ranking já se concentra no norte-americano. "Espero conseguir me recuperar fisicamente, essa é a minha principal prioridade. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Mesmo assim, a partida de hoje foi ótima e tive um ótimo desempenho", frisou, ressaltando o cansaço após ir até a decisão de Viena, no domingo, a qual foi campeão.

"Tentamos administrar a situação, mas claro que não estou 100% fisicamente. Vamos ver, sinto que a partida de hoje não foi tão desgastante, o que é bom para mim. Estou feliz por ter terminado em dois sets, em menos de uma hora e meia. Vou dormir muito bem esta noite. Estarei pronto para amanhã. Será um adversário muito difícil e preciso jogar a 100%. Espero conseguir (avançar)."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Masters 1000 de Paris

Jannik Sinner

Ben Shelton
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026

Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino

30.10.25 16h42

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B

Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona

30.10.25 16h16

Futebol

Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B

Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C

30.10.25 12h22

Futebol

Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros

Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B

30.10.25 12h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

30.10.25 7h00

Futebol

Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros

Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B

30.10.25 12h09

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

DIAS HISTÓRICOS

Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém

Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém

28.10.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda