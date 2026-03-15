Sinner bate Medvedev, ganha título em Indian Wells e se aproximna de Alcaraz no ranking mundial

Em um jogo equilibradíssimo, o italiano Jannik Sinner derrotou o russo Daniil Medvedev, neste domingo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8-6) e 7/6 (7-4) para conquistar pela primeira vez o ATP 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Vice-líder do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Sinner soma oito vitórias contra sete de Medvedev. O italiano se aproxima do espanhol Carlos Alcaraz, primeiro do mundo, enquanto o russo vai paarecer entre os dez primeiros do ranking.

Em um ritmo alucinante de fundo de quadra, os tenistas se aliaram a golpes e saques muito fortes para conservarem seus serviços. No sétimo game, Sinner acusou um problema no pé direito, mas grandes consequências, enquanto Medvedev tinha um pouco mais de trabalho para fechar seis games.

O equilíbrio levou a decisão do set inicial para o tie-break. Medvedev comeu três erros que deram a parcial para Sinner por 8/6, após 1h de jogo.

Sinner começou vem o segundo set. Primeiro Manteve seu saque e depois teve boa chance para quebrar o serviço do russo, mas errou em três momentos decisivos.

O jogo prosseguiu equilibrado demais, com Sunner tendo vantagem nas bolas disputadas no primeiro saque, enquanto Medvedev foi melhor nas bolas do segundo saque.

No décimo game, o lance mais espetacular do jogo, quando Sinner conseguiu aplicar um lindo lob em um jogador de 1,98 metro de altura. Mas Medvedev se recuperou e fechou em 5/5.

O segundo set foi também para tei-break. E o equilíbrio acabou. Medvedev abriu 4/0. Em um reação sensacional, o italiano devolver as duas quebras e virou o placar para 7/4, conquistando o primeiro título em Indian Wells.