Sinner bate Medvedev, ganha título em Indian Wells e se aproximna de Alcaraz no ranking mundial Estadão Conteúdo 15.03.26 20h47 Em um jogo equilibradíssimo, o italiano Jannik Sinner derrotou o russo Daniil Medvedev, neste domingo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8-6) e 7/6 (7-4) para conquistar pela primeira vez o ATP 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Vice-líder do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Sinner soma oito vitórias contra sete de Medvedev. O italiano se aproxima do espanhol Carlos Alcaraz, primeiro do mundo, enquanto o russo vai paarecer entre os dez primeiros do ranking. Em um ritmo alucinante de fundo de quadra, os tenistas se aliaram a golpes e saques muito fortes para conservarem seus serviços. No sétimo game, Sinner acusou um problema no pé direito, mas grandes consequências, enquanto Medvedev tinha um pouco mais de trabalho para fechar seis games. O equilíbrio levou a decisão do set inicial para o tie-break. Medvedev comeu três erros que deram a parcial para Sinner por 8/6, após 1h de jogo. Sinner começou vem o segundo set. Primeiro Manteve seu saque e depois teve boa chance para quebrar o serviço do russo, mas errou em três momentos decisivos. O jogo prosseguiu equilibrado demais, com Sunner tendo vantagem nas bolas disputadas no primeiro saque, enquanto Medvedev foi melhor nas bolas do segundo saque. No décimo game, o lance mais espetacular do jogo, quando Sinner conseguiu aplicar um lindo lob em um jogador de 1,98 metro de altura. Mas Medvedev se recuperou e fechou em 5/5. O segundo set foi também para tei-break. E o equilíbrio acabou. Medvedev abriu 4/0. Em um reação sensacional, o italiano devolver as duas quebras e virou o placar para 7/4, conquistando o primeiro título em Indian Wells. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Jannik Sinner Daniil Medvedev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Futebol Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil 15.03.26 11h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/03) pelo Brasileirão Palmeiras e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.03.26 17h30