Sinner arrasa na estreia em Wimbledon e mostra força após decepção em Roland Garros

A grande decepção na final de Roland Garros, há três semanas, parece não ter abalado o italiano Jannik Sinner. Nesta terça-feira, em sua estreia em Wimbledon, o número 1 do mundo arrasou o compatriota Luca Nardi por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/0, e mostrou força em sua busca pelo primeiro título na grama londrina.

Há menos de um mês, Sinner protagonizou uma das maiores finais de Grand Slam da história, contra Carlos Alcaraz. O italiano, contudo, saiu de quadra devastado pela virada incrível que sofreu após estar liderando o placar por 2 sets a 0, com direito a match point e saque para fechar o jogo.

Depois da decepção, o italiano fez uma preparação discreta para a curta temporada de grama. Disputou apenas um torneio, em Halle, e esteve longe de convencer. Venceu apenas uma partida e caiu na segunda rodada, o que gerou desconfiança sobre o estado mental do líder do ranking para a disputa de Wimbledon.

Nesta terça, Sinner tratou de desfazer qualquer expectativa negativa sobre o seu jogo. Em pouco menos de duas horas, superou o 95º do mundo com autoridade. Não teve o serviço sob ameaça em nenhum momento da partida, disparou 28 bolas vencedoras (contra 19 do adversário) e cometeu apenas 17 erros não forçados.

Na segunda rodada, Sinner vai enfrentar o australiano Aleksandar Vukic, que avançou ao superar o taiwanês Chun Hsin Tseng por 6/3, 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4). Se confirmar o favoritismo, o italiano poderá vir a cruzar com o canadense Denis Shapovalov na terceira rodada.

O número 1 do mundo tem como melhor resultado em Wimbledon a fase semifinal, em 2023 - perdeu para Novak Djokovic. No ano passado, parou nas quartas de final, numa batalha de cinco sets contra Daniil Medvedev. Sinner tem garantido o topo do ranking ao fim do Grand Slam britânico independente do seu resultado.

Ainda nesta terça, o australiano Alex de Minaur (11º cabeça de chave) e o americano Tommy Paul (13º) confirmaram o favoritismo com vitórias em sets diretos. Também avançaram o italiano Lorenzo Sonego e o húngaro Fabian Marozsan.

NÚMERO 3 DO MUNDO CAI NA ESTREIA Vindo de título na grama de Bad Homburg, na semana passada, a americana Jessica Pegula decepcionou nesta terça ao ser eliminada logo na estreia em Londres. A número três do mundo foi superada pela italiana Elisabetta Cocciaretto por 6/2 e 6/3. Com o resultado, Pegula volta a fazer uma campanha abaixo do esperado no Grand Slam britânico. No ano passado, ela havia caído na segunda rodada.

Também nesta terça, outras cabeças de chave alcançaram resultados melhores na grama de Wimbledon. Avançaram a australiana Daria Kasatkina (16ª), a russa Ekaterina Alexandrova (18ª) e a dinamarquesa Clara Tauson (23ª). Já a ucraniana Marta Kostyuk (26ª) se despediu de forma precoce.