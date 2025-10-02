Capa Jornal Amazônia
Sinner admite mudanças após derrota na final do US Open: 'Ajustes para melhorar como jogador'

Estadão Conteúdo

A dura derrota na final do US Open, na qual defendia o título e acabou não apenas perdendo o troféu, mas a liderança do ranking para o espanhol Carlos Alcaraz, fez Jannik Sinner buscar mudanças em seu estilo de jogo. O italiano revelou nesta quinta-feira a necessidade de aprimoramentos realizados já em Pequim e que será mantido em Xangai.

Decepcionado com a forma como ocorreu a derrota no US Open, o italiano garante que não serão ajustes "malucos." Apenas um aprimoramento em golpes e jogadas que já não vinham fazendo a diferença nas partidas.

"Não sou o único que está mudando. Se você perguntar a cada jogador, verá que estão mudando coisas e tentando melhorar. O que estamos tentando fazer não são passos malucos, apenas ajustes em algumas coisas, tentando melhorar como jogador, como todo mundo faz", disse, já colhendo frutos das adaptações.

"Certos golpes funcionaram um pouco melhor do que nos meses anteriores (já em Pequim), certos golpes ainda podemos melhorar. Estou ansioso para ter o máximo de partidas possível em cada torneio, isso me dá a chance de tentar o máximo de coisas (aprimoramento) possível. Mas estamos bastante satisfeitos com o trabalho que estamos fazendo."

Enquanto Alcaraz, o novo líder do ranking, vai descansar nos próximos dias, Sinner vai jogar em Xangai sob a obrigação de defender o título. Ele mostra-se precavido. "É ótimo estar de volta aqui, um torneio muito especial, obviamente o último que temos na Ásia. As condições são definitivamente diferentes de Pequim, tenho apenas uma sessão de treinos para me preparar, mas vamos ver. Vai ser um desafio muito, muito difícil e duro, especialmente a partida da primeira rodada."

