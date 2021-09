Sindicato de jogadores critica proposta de Copa do Mundo bienal

A Federação Internacional de Jogadores de Futebol (FifPro) pediu reformas no calendário internacional do futebol para atender à necessidade de redução da carga de trabalho dos jogadores, após a Fifa anunciar um estudo de viabilidade para transformar a Copa do Mundo em um evento bienal. As informações são da Reuters.

O FifPro disse que qualquer expansão do calendário deve incluir salvaguardas adequadas para a saúde dos jogadores e que as reformas devem facilitar o desenvolvimento do futebol masculino e feminino.

“As propostas que consideram expansões adicionais, como uma Copa do Mundo bienal [bem como outras reformas de competição em discussão] são inadequadas na ausência de soluções para os problemas existentes”, disse a entidade em um comunicado nesta terça-feira (14).

“Sem a concordância dos jogadores, que dão vida a todas as competições em campo, essas reformas não terão a legitimidade necessária. O debate atual, mais uma vez, segue um processo e uma abordagem falhos”, diz o comunicado.

O secretário-geral do FifPro, Jonas Baer-Hoffmann, disse que qualquer plano para expandir as competições deve integrar as visões dos jogadores.

A proposta da Fifa de realizar as Copas do Mundo masculina e feminina a cada dois anos, em vez de quatro, recebeu respostas mistas de suas confederações.

A Uefa, órgão dirigente do futebol europeu, rejeitou a ideia, com seu presidente Aleksander Ceferin alertando que países europeus poderiam boicotar o evento caso se tornasse bienal, enquanto a sul-americana Conmebol disse ser “inviável”.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) deu as boas-vindas ao estudo de viabilidade, enquanto a Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e do Caribe (Concacaf) reconheceu os méritos de criar um novo calendário.

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, disse que as discussões devem continuar “com a mente aberta”.